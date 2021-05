Sis anys de presó per a un fals policia que coaccionava noies a canvi de favors sexuals

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 6 anys i mig de presó l'home de 34 anys acusat de fer-se passar per policia i coaccionar noies -entre elles dues menors-, a Tarragona i Salou, a canvi de favors sexuals.El processat afrontava inicialment una pena de 28 anys i tres mesos de presó, però aquest dimecres les parts han arribat a un acord de conformitat per reduir-li la pena. L'home ha abonat a les víctimes els 16.000 euros que li exigien per fer front a la responsabilitat civil i li han aplicat l'atenuant molt qualificada de reparació del dany. Hi ha dos casos acreditats el 2019, però l'individu també va aprofitar "la situació d'incertesa" generada per l'estat d'alarma decretat per la Covid per intentar enganyar cinc víctimes més el 2020.L'home solia mostrar una credencial falsa d'agent de policia i intentava fer pujar les noies al seu cotxe per obtenir favors sexuals a canvi de no denunciar-les per haver comès alguna suposada infracció.El primer cas va passar el 24 de novembre de 2019. Cap a les cinc de la matinada, el processat, D.R.F., circulava amb el cotxe per l'avinguda d'Andorra de Salou i es va apropar a una noia de 14 anys que anava acompanyada de la seva cosina, també menor d'edat. Els va exhibir una placa que simulava la d'un agent de policia i els va indicar que pugessin al vehicle per portar-les a casa.El processat va deixar una de les noies al seu domicili i l'altra va continuar dins el vehicle creient que anava amb un agent de policia que havia de cobrir un servei. El processat va conduir cap a zones apartades de Salou i Vilafortuny, al municipi de Cambrils. Allà va aprofitar per fer-li tocaments mentre li feia un suposat registre, es va masturbar davant seu i va aixecar-li diversos cops la faldilla. A més, va prendre-li el telèfon mòbil i no l'hi va tornar fins que no la va portar de nou cap a casa, cap a quarts de vuit del matí.Uns dies més tard, el 8 de desembre de 2019, el processat va seguir una altra noia des del seu lloc de feina a Reus fins al centre de Salou. La víctima va aparcar el seu vehicle i es va adonar que l'individu la seguia també a peu, per la qual cosa va començar a córrer, va arribar al portal de casa i va poder tancar la porta. Aleshores, l'acusat va començar a cridar-la pel nom dient-li que era policia, que l'obrís i que volia parlar amb ella, mentre li mostrava una credencial. La noia, però, no va fer-li cas i ell va marxar del lloc.Posteriorment, l'home es va aprofitar de "la situació d'incertesa generada després del decret d'estat d'alarma" per seguir cinc noies més. Assenyala la sentència que s'identificava com a policia de viva veu o mostrant una placa que aparentava ser real, i que comminava les joves a pujar al seu vehicle, "seguint-les o amenaçant-les amb imposar-los una sanció".El 25 d'abril de 2020, cap a les sis de la tarda, va seguir una noia fins a l'interior d'un portal de l'avinguda Reina Maria Cristina de Tarragona, obligant-la a pujar per l'escala mentre li feia nombroses preguntes de caràcter personal. Finalment, però, ell se'n va anar en veure que la noia aconseguia parlar amb la seva germana.Aquell mateix dia, sobre un quart de vuit del vespre, va indicar a una altra noia que caminava pel carrer Rovira i Virgili de Tarragona que pugés al seu vehicle, a la qual cosa es va negar. Ell va seguir-la fins a la font del Centenari, però va desistir quan va veure que ella es disposava a trucar per telèfon.Tot seguit, cap a les vuit del vespre, l'home va obligar una altra noia a entrar al seu vehicle estirant-la de la motxilla que duia i havent-se identificat com a policia. Una vegada a l'interior del cotxe li va manifestar: "No t'interessen 100 euros i tenim una aventura?". Poc després, la noia va sortir del vehicle.Uns dies més tard, la matinada del 10 de maig, el processat es va a apropar a una altra noia que es trobava a la Rambla Nova de Tarragona i "va recriminar-li des de la seva falsa condició de policia que es trobés al carrer a aquelles hores i va obligar-la a pujar a la part posterior del vehicle". Ella va accedir-hi perquè creia que era policia, tot i que després de fer un breu recorregut en el qual ell va fer-li nombroses preguntes de caràcter personal, la noia va poder baixar del vehicle.Finalment, cap a dos quarts de dotze del matí del 19 de maig, l'acusat, novament des del seu vehicle va obligar a aturar-se junt a una paret a una menor que es trobava al passeig Jaume I de Salou. "Es va identificar com a policia i sota la creença que anava a multar-la, va indicar-li que deixés la bicicleta que duia i que pugés al vehicle al mateix temps que obria la porta del copilot. La menor va fugir atemorida del lloc", detallava la fiscalia.El processat es troba en presó provisional per aquests fets des del 26 de maig de 2020. Segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, els arguments que utilitzava per coaccionar les seves víctimes anaven des d'assumptes relacionats amb el consum de drogues durant les nits d'oci nocturn fins a no portar el DNI. La policia també va determinar episodis similars de 2018 que no formen part del cas, com ara un seguiment a una dona de Valls i un altre cas a les Terres de l'Ebre, on l'individu va intentar aconseguir favors sexuals per part d'una prostituta fent-se passar per policia.Inicialment la Fiscalia demanava per a l'home una pena de 28 anys i tres mesos de presó, però com que ha indemnitzat les víctimes s'ha acordat una reducció de la pena per reparació del dany fins als 6 anys i mig. La sentència s'ha dictat oralment i ja és ferma. En concret, per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys se l'ha condemnat a 4 anys de presó i 7 anys de llibertat vigilada. A més, no podrà apropar-se a menys de 500 metres de la menor de Salou durant 10 anys i estarà inhabilitat durant 10 anys per treballar en una professió o ofici que impliqui contacte amb menors.Per un delicte de detenció il·legal l'han condemnat a 1 any i mig de presó i no podrà acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant 5 anys. A més, per cadascun dels set delictes de coaccions li han imposat 1.080 euros de multa -7.560 en total- i no es podrà acostar a menys de 500 metres de les diferents víctimes durant 5 anys. Finalment, també l'han sentenciat a 1 any de presó per un delicte d'usurpació de funcions públiques.En concepte de responsabilitat civil, amb els diners que ha abonat s'indemnitzarà una de les víctimes amb 9.000 euros, una altra amb 2.000 euros i la resta amb 1.000 euros cadascuna. L'home també haurà d'abonar les costes processals.

