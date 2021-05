Absolts els feixistes que incitaven a «matar per Espanya» en una manifestació a Barcelona

Una jutgessa de Barcelona ha absolt dos líders ultradretans que van incitar a “matar per Espanya” durant un discurs el 12 d’octubre del 2013 a Montjuïc. Es tracta de Pedro Pablo Peña, líder d’Alianza Nacional, i Manuel Andrino, de la Falange i condemnat per l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid, per qui la fiscalia demanava tres anys de presó i 3.600 euros de multa per un delicte d’odi. La jutgessa diu que la principal prova de càrrec es va demostrar falsa i per això els ha d’absoldre. De fet, no entra a fons en la valoració dels discursos incendiaris.Els discursos es van produir a la plaça Sant Jordi, tradicional final de la manifestació ultradretana del Dia de la Hispanitat a la capital catalana. Durant la mobilització, que va ser vigilada de prop pels Mossos d’Esquadra es van proferir insults i crits com “Artur Mas, cambra de gas” o “separatistes, terroristes”.En el seu discurs, Pedro Pablo Peña va dir que “la insídia, la covardia, la traïció, la mentida i el suborn de les classes polítiques és més infame que disparar un tret a la nuca d’algú” i “és preferible morir d’un tret que morir poc a poc com moren els espanyols a Catalunya”. Per això, va dir que si es fa la independència de Catalunya per la força, la pressió o la violència, ells respondrien “com els unionistes a Irlanda”: “No hi haurà ni un atemptat més, ni una mort més ni un atemptat contra la nació que quedi sense resposta”. “No hi haurà secessió de Catalunya si no és a base de molta sang”, va concloure.En declaracions a la premsa va afegir que tenien la “força necessària per causar sang”, i que si calgués farien “el que fes falta, exactament com ETA”. Per la seva banda, Manuel Andrino va dir que estaven “disposats a morir però també a matar per Espanya”. En declaracions als periodistes va dir que reaccionarien davant de la secessió “amb totes les armes a l’abast”.La magistrada considera que la denúncia de la fiscalia va arribar a través de denúncies prèvies al ministeri fiscal procedents de l’Ajuntament de Sabadell, el de Barcelona, el Defensor del Poble i un sindicat de periodistes. Però part de les denúncies es basaven en un cartell on els grups ‘La España en Marcha’, que havia convocat la manifestació, i els ‘Ultra Sur’ incitaven a cometre actes violents. Un informe dels Mossos d’Esquadra va establir que el cartell, que havia circulat per xarxes socials, era de l’any anterior. Això fa que la jutgesses consideri la prova invàlida i tot allò que se’n derivi, i per tant absol els acusats, que durant el judici de fa unes setmanes es van negar a declarar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor