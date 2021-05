Torra: «La Junta Electoral m'haurà de robar els diners si vol cobrar les multes»

Quim Torra, expresident de la Generalitat, ha enviat aquest dimecres una advertència a la Junta Electoral Central (JEC). L'organisme li ha notificat que ha de pagar 8.500 euros per no haver retirat a temps la pancarta del llaç groc de la façana de Palau i Torra ha avisat que no pensa pagar aquesta quantitat. "Com ja vaig anunciar en el seu moment, jo no pagaré voluntàriament aquestes multes. Formen part del saqueig disfressat de legalitat que fa anys, decennis i segles que l'estat espanyol executa als Països Catalans. No pagaré aquestes multes i, per tant, caldrà que em robin aquests diners si els volen cobrar", ha ressaltat l'expresident en un comunicat."Estic disposat a anar a la presó, si cal, però mai no ordenaré cap pagament a la Junta Electoral espanyola, que actua de manera irregular per perseguir l'independentisme i els drets fonamentals com la llibertat d'expressió. Tampoc no vull que ningú pagui aquestes multes per mi, ni la Caixa de Solidaritat ni ningú. I aprofito per agrair l'oferiment que ja se'm va fer en el seu moment", ha afegit Torra, que ahir va veure com l'Audiència de Barcelona l'enviava a judici per la segona causa per desobediència. La primera el va dur a ser inhabilitat i a deixar el càrrec de president de la Generalitat Torra ha aprofitat el comunicat per enviar un missatge als partits independentistes, immersos en la formació del nou Govern: "El poble de Catalunya ha de reprendre el camí decidit cap a la independència sense esperar permisos ni diàlegs que no arribaran mai. És imprescindible que la ciutadania apoderada del Primer d'Octubre recuperi la iniciativa i que tornin a caminar al mateix ritme i direcció les institucions, els partits, les entitats i la ciutadania. La repressió, la presó i l'exili no acabaran fins que la República catalana no sigui una realitat". De moment, ERC i Junts continuen encallats en el full de ruta.

