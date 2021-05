L'Estat pagarà gairebé 1.300 milions d'euros a Abertis quan aixequi els peatges de l'AP-7

El govern espanyol té previst indemnitzar Abertis amb 1.291 milions d'euros quan finalitzi la concessió del tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera, una quantitat que impactarà en el dèficit públic de l'Estat. Així consta en el Pla d'Estabilitat que l'executiu de Pedro Sánchez ha fet arribar en els darrers dies a les autoritats europees.El conflicte té l'origen en el 2006 quan l'aleshores ministra de Foment Magdalena Álvarez, sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, va signar un acord amb la concessionària perquè fes obres d'ampliació d'aquestes vies a càrrec de l'augment de trànsit estimat i sense repercutir el cost en el preu dels peatges. A canvi, l'empresa podia ser compensada si no s'assolien el trànsit de vehicles esperat.La concessió d'aquest tram d'autopista finalitza el pròxim 31 d'agost i l'actual govern espanyol ja va deixar clar fa molts mesos que no pensava allargar els contractes d'explotació amb Abertis –a través de la filial Acesa- i que aquestes vies passarien a ser gestionades directament per l'Estat. De fet, fa uns dies el govern espanyol va licitar la conservació i explotació dels trams catalans que finalitzen la concessió a l'AP-7, a més de l'AP-2 (Saragossa-El Vendrell), que també acaba el 31 d'agost.Entre les obres d'ampliació que es van incloure en l'acord després de constatar l'augment del trànsit en aquestes vies, hi havia la construcció del tercer carril entre Maçanet i Fornells de La Selva i entre Medinyà i la Jonquera; un quart carril entre Fornells de la Selva i Sant Gregori; enllaços de Fornells de la Selva, Medinyà i Sant Gregori; i a les comarques de Tarragona un tercer carril a Vilsaseca/Salou amb l'enllaç amb l'AP-2.Segons informa El País aquest dimecres, Abertis demana fins a prop de 3.000 euros, quasi el triple dels 1.291 milions d'euros que el govern espanyol accepta pagar, d'acord amb el document que ha fet arribar Pedro Sánchez a les autoritats europees. Del total, 890 milions d'euros serien per les inversions fetes per ampliar els carrils d'aquest tram e l'AP-7 i 2.061 milions per la indemnització en el descens del trànsit. Tot això, afegeix el diari, sense comptar el descens de la circulació des del març de l'any passat arran de la pandèmia.Fa prop d'un mes ja es va fer públic que el govern espanyol preveia un sistema de pagament per a ús a les vies d'alta capacitat, una mesura inclosa en el Pla de Recuperació que també s'ha remès a Brussel·les. Era la primera vegada que l'executiu parlava explícitament de la seva intenció de "revisar el finançament de les vies d'alta capacitat" i "establir un sistema d'ingressos que garanteixi els fons necessaris per a la conservació de la xarxa estatal".

