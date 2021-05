Les restes d'un coet xinès sense control podrien impactar contra la Terra aquest cap de setmana

Les restes del coet xinès Long March 5B podrien travessar l'atmosfera terrestre en el seu camí de retorn a la Terra i impactar en qualsevol localització del planeta durant el cap de setmana. Això inclou zones habitades o zones potencialment perilloses. El govern dels Estats Units ha advertit de la pèrdua de control d'aquest mòdul, que va servir com a vehicle transportador d'una nau espacial llançada des de la Xina el 29 d'abril passat.El coet està sent rastrejat pel Comando Espacial dels EUA, amb la intenció d'intentar esbrinar en el mínim temps possible a on podria impactar. "El punt exacte d'entrada a l'atmosfera no es pot identificar encara", ha explicat el portaveu del Departament de Defensa, Mike Howard. La majoria de deixalla del coet, tal com han informat diversos mitjans nord-americans, es desintegraran a l'atmosfera però la precaució arriba amb les peces enormes que poden causar danys notoris. Que una de les peces impacti en una zona habitada és d'una probabilitat molt baixa. S'espera que pugui caure en una zona dels oceans o dels mars, que cobreixen el 70% del planeta. Tot i això, els mitjans especialitzats en aeronàutica espacial afirmen que és un dels "episodis de reentrada incontrolada d'una nau a l'atmosfera terrestre".

