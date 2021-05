El TSJC confirma l'absolució dels CDR que es van encadenar al Palau de Justícia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de la fiscalia contra l'absolució dels 12 CDR que es van encadenar al Palau de la Justícia el febrer del 2018. La sala considera que la valoració probatòria feta per la secció 10a de l'Audiència de Barcelona és "lògica i racional" i "escrupolosa en el que respecta a l'exercici de drets fonamentals".Creu que la fiscalia demana una aplicació literal "completament desvinculada" del dret de reunió, llibertat d'expressió, manifestació i protesta i afirma que la conducta dels acusats no es pot considerar "desvinculada de les circumstàncies recurrents de temps i espai". Conclou que no va existir "cap conflicte greu amb cap altre dret" ni amb el funcionament del Palau. Tampoc veu que es produís un conflicte amb la llibertat de circulació de les persones, ni amb l'ordre públic."Davant d'aquesta situació i buscant el just equilibri, criminalitzar els acusats pel fet que en l'exercici del seu dret de protesta decidissin no treure's les cadenes i abandonar el lloc davant del requeriment policial, presentant en tot moment una conducta pacífica, suposaria deixar buit de contingut i desvirtuar la naturalesa dels drets fonamentals que els emparen", afegeix la sala.Per tot això, conclou que la valoració probatòria del tribunal és "ajustada a dret", ja que el fet que els acusats coneguessin el requeriment dels agents "no altera la decisió absolutòria de la sentència". Afirma que la conducta dels acusats "no podria més que suposar, com encertadament assenyala la sentència, una manca de respecte a agents de l'autoritat actualment despenalitzada".Afegeix que existeixen altres elements "menys lesius" com la Llei de protecció de seguretat ciutadana i afirma: "el dret penal és la última ràtio i un dels seus principis fonamental és el d'intervenció mínima".

