Junts s'aferra a Madrid per collar ERC amb el full de ruta i el Consell per la República

El resultat de les eleccions a Madrid - triomf sense pal·liatius d'Isabel Díaz Ayuso , desfeta de l'esquerra i adeu de Pablo Iglesias - tindrà impacte en les negociacions obertes entre ERC i Junts per aplanar la investidura de Pere Aragonès i posar en marxa el nou Govern. Segons fonts de Junts consultades per, les circumstàncies del 4-M poden fer arribar a "repensar" els termes en què s'està desenvolupant la discussió sobre el full de ruta i el paper del Consell per la República, dues de les qüestions que mantenen encallades les converses. Ni tan sols el retorn de Junts del document d'Aragonès sobre l'estructura del Govern ha servit per certificar un acord imminent.Fonts del partit de Carles Puigdemont, en aquest sentit, assenyalen que el triomf de Díaz Ayuso pot tenir una rèplica d'aquí com a molt dos anys a la Moncloa, de manera que veuen limitat el camí de la taula de diàleg amb l'Estat que ERC i la CUP avalen en el seu acord de legislatura. Junts interpreta que els dos únics conceptes que tenen acordats amb els republicans per elevar a la mesa de negociació -autodeterminació i amnistia- no podran obrir-se camí en el context que deixen les eleccions madrilenyes. "Això ens obliga a repensar què fem i com ho fem", destaquen les mateixes fonts.Pel que fa al Consell per la República, que ha estat objecte de debat des del moment en què van arrencar les converses després del 14-F, Junts insisteix que ara "més que mai", veient el resultat de la dreta a Madrid, té sentit que la direcció col·legiada del procés depengui del Consell perquè està establert fora de l'Estat. L'organisme presidit per Puigdemont, que es manté en silenci sobre les negociacions -per la banda de Junts les lidera Jordi Sànchez des de Lledoners-, s'ha obert a reformular la direcció per integrar el nou estat major del procés, però a canvi reclama que el futur Govern assumeixi el full de ruta de confrontació amb el govern espanyol establert al document Preparem-nos Els dirigents de Junts, a través de les xarxes socials, han fixat una posició de desconfiança respecte les possibilitats del diàleg. "Queda clar? No hi haurà pax autonòmica. En menys de dos anys, Espanya serà un polvorí neofeixista i, Catalunya, l'objectiu a abatre. Preparem-nos per fer efectiva la independència o ens arrasaran. Amb una mica de perspectiva històrica fa feredat pensar què s'acosta", ha reflexionat Francesc de Dalmases, diputat al Parlament i membre de l'equip negociador de Junts, a través de Twitter . "Queda clar que a Madrid ningú vol negociar la nostra autodeterminació", ha insistit Joan Canadell, número tres del partit el 14-F, molt actiu a les xarxes en les últimes hores.L'expresident de la Cambra de Comerç també ha insistit en aquesta idea : "Vistos els resultats a Madrid, ERC, Junts i CUP haurien de fer una cimera immediata per tancar un Govern fort sent conscients que el PSOE ha quedat molt tocat, que la taula de diàleg no té futur i que la gent vol que governem per millorar el seu benestar i per la llibertat (independència)". Canadell també ha aprofitat per reivindicar una via intermèdia entre Ayuso -centrada en l'economia per sobre de la salut- i la catalana, que ha fet "just el contrari". Canadell, enquadrat dins del sector més liberal de Junts, participa aquest dimecres en una trobada sectorial entre Junts i ERC per abordar la carpeta econòmica.El resultat a Madrid també té un impacte directe en la consulta que farà el partit de Puigdemont per validar qualsevol acord -o desacord- amb ERC per la investidura d'Aragonès. Els sectors més independents de Junts veuen amb desconfiança qualsevol intent de diàleg amb l'Estat i són crítics amb la posició dels republicans. Amb el resultat del 4-M a la mà, poden assenyalar que el marge de Sánchez serà més escàs i que els dos anys de marge a la taula de diàleg poden arribar a ser excessius. "La seva estratègia és fracassada", ressona a les files de Junts en referència a ERC.La consulta encara no està definida i el format dependrà de com evolucionin les converses amb els republicans, que a diferència dels seus socis interpreten que el diàleg té ara més possibilitats d'èxit que abans perquè Pedro Sánchez ha sortit debilitat de les urnes a Madrid i no té més alternativa que mirar cap al bloc de la investidura. Fins el 26 de maig hi ha temps perquè ERC i Junts desbloquegin un acord o, si les converses no avancen, s'encaminin cap a una repetició electoral de resultat incert.Aragonès, des de Mataró, s'ha mostrat convençut que els de Puigdemont no "especularan" amb la data límit de la investidura i amb noves eleccions, i ha reclamat que hi hagi un acord el més aviat possible. "S'està treballant de manera intensa en molts aspectes", ha ressaltat el vicepresident en funcions de president. Segons el candidat d'ERC, la situació a Madrid no hauria d'influir, i ha contraposat el resultat a la Comunitat amb la majoria independentista i d'esquerres a Catalunya.

