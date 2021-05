Altsasu (Grau Hura): el documental que reviu des de dins la causa contra els joves abertzales

El director Marc Parramon i el periodista Amets Arzallus estrenaran el documental Altsasu (Grau Hora) , que acompanya els diferents protagonistes de la causa durant els més de tres anys que dura el procés judicial i empresonament. El projecte, que té "voluntat d'investigació observacional", es troba en fase de postproducció i ha engegat una campanya de verkami per recaptar diners i, d'aquesta manera, acabar el treball i cobrir les despeses de distribució nacional i internacional.El film va a càrrec de les productores Massa d'Or Produccions, fundada el 1992 per Isona Passola, i Marmoka Films, una productora cinematogràfica independent establerta a Bilbao i creada el 2011. La idea d'elaborar un documental a partir del cas d'Altsasu, però, neix el 2016 a partir de la voluntat de Parramon i Arzallus d'apropar-se a la localitat basca per "conèixer la història de primera mà" i entendre què estava passant.Després de més de tres anys de rodatge i diversos mesos d'edició, el documental es troba en la fase final i s'estrenarà a partir del 15 de juny de 2021 en festivals i mercats internacionals, entre els quals el festival DocsBarcelona . El cas d'Altsasu, afirmen els mateixos directors del documental, "ha de ser explicat més enllà de les nostres fronteres" perquè "té moltes coses que ens afecten a tots com a éssers humans: la indefensió del ciutadà davant els cossos armats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor