França expulsa un espanyol per empènyer una dona a les escales del metro

Expulsado de Francia un español que arrojó a una mujer por las escaleras del metro en París.

El vídeo de la agresión se hizo viral y mereció la condena incluso de la ministra de Ciudadanía pic.twitter.com/BeY3CYNjih — Prensa News (@flashprensanew) May 4, 2021

#NeRienLaisserPasser | Grâce au travail des enquêteurs :

➡️ Interpellation du mis en cause de nationalité 🇪🇸

⚖️ Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire 🇫🇷, il a été expulsé vers l' 🇪🇸 le 02.05 et est désormais interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire 🇫🇷. https://t.co/YgeL4jW8RA — Préfecture de Police (@prefpolice) May 3, 2021



Ça aussi, c’est fait ✅

« Agression porte de la Chapelle : l'individu qui avait poussé une femme dans le métro parisien expulsé de France. »https://t.co/WQ5bPHGKm7 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

França ha expulsat del país un ciutadà d'origen espanyol que va empènyer una dona a les escales del metro, a París. Les imatges van provocar una gran indignació a les autoritats franceses, que han decidit deportar el jove i prohibir-li l'entrada.Els fets es van produir el 17 d'abril, a la boca de la parada de metro de Porte de la Chapelle. Tal com mostren els vídeos, en plena discussió amb una dona, la va acabar tirant per les escales i va marxar ràpidament de la zona.La ministra francesa de Ciutadania, Marlène Schiappa, va condemnar l'agressió a través del seu compte oficial de Twitter, on va afirmar que es tracta d'una acció "inadmissible" i "repugnant". La política va celebrar a les xarxes socials la resolució del cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor