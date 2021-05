Anul·lada la sanció al mosso que va increpar un agent rural: «La república no existeix, idiota»

Un jutge de Barcelona ha anul·lat la sanció que la Divisió d'Afers Interns (DAI) va imposar a l'agent de la Brigada Movil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra que va cridar "la república no existeix, idiota" a un membre del cos d'Agents Rurals que es manifestava en una protesta a favor de la independència i en contra el Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona el 2018.Segons la sentència, el jutge del contenciós administratiu 6 de Barcelona ha estimat el recurs de l'agent dels antiavalots dels Mossos i ha anul·lat la sanció per una "falta disciplinària de caràcter lleu". En la sentència, el jutge ha conclòs que l'agent va exclamar 'la república no existeix, idiota' en un context de "gran tensió", i ha expressat que el terme 'idiota' s'utilitza habitualment de manera col·loquial, sense considerar que ho fes per menysprear, insultar o ofendre, concreta el text.

