Els canvis que arribaran a Telegram: noves funcions als xats i converses en vídeo

L'aplicació de missatgeria Telegram segueix acumulant nous usuaris. La coneguda alternativa a WhatsApp s'ha convertit en un sistema d'enviar missatges (a través del mòbil o de la web) consolidat arreu del món, gràcies al seu sistema d'encriptació i a un seguit de paràmetres, com el format, que han atret moltíssimes persones. L'empresa, però, prepara nous canvis per a fer encara més atractiva l'experiència de l'usuari. El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha anunciat aquest dimecres la introducció de diversos canvis. El primer és el xat en vídeo, una funcionalitat de la qual ja gaudeixen altres sistemes de missatgeria, com WhatsApp. La intenció de Durov i de l'empresa, però, és passar per davant de tots els competidors del mercat amb un paquet de millores en el xat en vídeo: pantalla compartida, encriptació i cancel·lació de soroll, així com suport per a tauletes. Asseguren que serà "el millor xat de vídeo possible".No és l'única novetat. Telegram té a la disposició dels usuaris una funció web des del 2014, però aquest 2021 han establert la millora per a dues opcions: la Web K (), o la Web Z (). A les dues s'hi pot entrar a partir de l'ordinador, però cadascuna d'elles està especialitzada en un format diferent, ja que et demana el número de telèfon o un codi QR.I l'última de les millores és la capacitat de fer pagaments nadius (sense cap intermediari, que ara mateix era un bot de Telegram) entre proveïdors i clients. Això permetrà que els usuaris puguin pagar productes o serveis a través de vuit empreses de pagament diferents (entre les quals s'inclou Payme o Stripe).

