El Suprem consulta els presos polítics sobre els indults

El Tribunal Suprem continua exhaurint els terminis per emetre l'informe preceptiu sobre si cal concedir o no els indults per als presos polítics. Ara, l'endemà de les eleccions a Madrid, ha donat un termini de cinc dies a les defenses perquè es pronunciïn sobre la qüestió, una vegada ha escoltat la Fiscalia -que s'hi oposa- i l'Advocacia de l'Estat -que ha esquivat el tema. Els indults no els han demanat els presos, que volen l'amnistia, sinó terceres persones.Quan les defenses dels líders de l'1-O donin el seu punt de vista sobre la qüestió, el Suprem podrà emetre l'informe preceptiu i no vinculant sobre la conveniència de concedir el perdó als presos. Quan això passi, la qüestió arribarà al Ministeri de Justícia, que ho haurà de traslladar al consell de ministres per prendre una decisió. Tot apunta que l'informe del Suprem arribarà a mitjans de maig, després de les eleccions de Madrid.El resultat electoral, amb una victòria sense discussió del PP d'Isabel Díaz Ayuso, ha deixat tocat el PSOE i ha precipitat l'adeu de Pablo Iglesias de la política. Tot plegat, ha posat en entredit les expectatives de diàleg amb Catalunya i podria condicionar la decisió que prengui el govern espanyol sobre el perdó.Podem, en principi, està a favor de concedir els indults i insisteix en una reforma del delicte de sedició. Al PSOE, les veus són diverses, però el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, demanava dilluns que, quan la qüestió arribi al consell de ministres, no es deixi passar el temps abans de prendre una decisió.

