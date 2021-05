L'atur a Catalunya baixa per segon mes consecutiu

L'atur a Catalunya cau per segon mes consecutiu aquest abril. Durant el quart mes de l'any, el país va registrar un total de 497.185 desocupats, és a dir, 8.715 aturats menys en comparació al març, un 1,72%. L'atur durant el mes d'abril es va reduir a tots els sectors econòmics del país. Del total de desocupats menys durant l'abril a Catalunya, 7.387 corresponen al sector serveis. Suposa un 84,76%.No obstant això, hi ha 29.375 persones més sense feina que l'abril del 2020, un 6,28% més. En el darrer mes, s'han creat 21.928 llocs de treball i 88.118 des de l'abril del 2020, segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social. On més es va reduir l'atur a Catalunya va ser a la demarcació de Girona, on el nombre de persones desocupades va caure en 982 respecte al març, un 1,98% menys.Al conjunt de l'Estat, l'atur es va reduir en 39.012 persones a l'abril (-1%), però en comparació a l'any passat hi ha 79.425 aturats més (+2,07%). L'Estat va tancar el mes d'abril amb més de 3.910.628 persones desocupades.​