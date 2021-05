Un home deixa el seu gos tancat al seient de la moto

Denunciem el propietari d’un gos al Vendrell per deixar-lo tancat sota el seient de la moto. Un ciutadà que el va sentir plorar va donar el crit d’alerta pic.twitter.com/AWcVWwigGP — Mossos (@mossos) May 5, 2021

Els Mossos d'Esquadra han denunciat al Vendrell (Baix Penedès) el propietari d'un gos per haver-lo deixat tancat sota el seient de la seva moto.Segons informa el cos policial, va ser un veí qui, passant pel costat del vehicle, va sentir els plors de l'animal i va donar el crit d'alerta sobre la seva situació.Els Mossos recorden que aquesta pràctica no s'ha de fer en cap cas: "Per gestions, per importants que siguin, no justifiquen aquestes pràctiques amb els nostres animals de companyia. Tingues cura del teu pelut i no exposis la seva vida".

