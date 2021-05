Berga es reinventa per la festivitat de la Patum amb una programació alternativa

L’Ajuntament de Berga reemplaçarà els actes multitudinaris de Patum per una programació cultural composta per concerts, xerrades i exposicions . Degut a la supressió de la festa al febrer, el consistori ha decidit emprendre una sèrie d’actes alternatius que arrencaran el proper 15 de maig i s’allargaran fins al 18 de juny. “Volem mantenir la part més sentimental i emotiva de la festa i posar en relleu tot el contingut cultural i tradicional”, ha expressat Roser Valverde, regidora de Patum. A més, la junta local de seguretat ha acordat mantenir els mateixos efectius policials en els dies previstos de la celebració dels actes més multitudinaris.La festa seguirà mantenint els tradicionals concerts de l’Escola Municipal, el de la Cobla de Berga i el Memorial Ricard Cuadra. La missa major del dijous de Patum també hi tindrà cabuda al programa. Paral·lelament es planificaran altres activitats que tindrien la voluntat “més comunitària amb els veïns i veïnes, des dels més petits fins als més grans”, ha afegit Valverde.Entre els concerts programats, limitats a 300 persones, actuaran JazzWoman, premi Enderrock al millor treball de música urbana, el dia 16 de maig al Teatre Municipal; Joan Miquel Oliver, excompositor i guitarrista del grup mallorquí Antònia Font, el 5 de juny a la plaça Viladomat; i Xavi Sarrià, excantant d’Obrint Pas, presentarà el seu nou projecte el 18 de juny al Teatre Municipal. Per assistir-hi caldrà reservar prèviament al portal Ticketara . Des de l’àrea de Joventut juntament amb la companyia de jocs l’Anònima es farà un club de joc especial de Patum el diumenge 30 de maig. A més, també hi haurà una jornada professional de projectes de cultura popular infantil.Les exposicions completaran l'agenda de 2021 de Corpus a Berga. La mostra de la comparseria de la Patum, al convent de Sant Francesc, serà gratuïta els dies de la festa. A més, s'ampliarà amb un recorregut sobre els inicis i el paper com a nexe integrador de la Patum infantil i una mostra sobre la Patum de la llar. També hi haurà mostres sobre fotografies de salts de Patum i una de cartells i programes de la festa.Berga destinarà a aquesta edició excepcional de la Patum prop de 60.000 euros, una xifra molt inferior a la partida inicialment prevista de 330.000. Del restant, el consistori ha acordat destinar 97.000 a la Residència Sant Bernabé per eixugar el dèficit que té.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor