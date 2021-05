Els guàrdies civils contagiats estudien denunciar el Govern per no haver-los vacunat

Altres notícies que et poden interessar

Els agents de la Guàrdia Civil contagiats en un brot de coronavirus mentre custodiaven la central nuclear de Vandellòs II es plantegen denunciar el Govern per no haver-los vacunat alhora que s'immunitzaven els Mossos d'Esquadra i els policies locals, segons Crónica Global Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) vinculen els contagis amb el retard en la vacunació dels agents, ja que una vintena d'agents de reforç provinents de Lleó van compartir espai amb els guàrdies civils contagiats i han donat negatiu. Ells, però, havien estat vacunats pel servei sanitari de Castella i Lleó. La Generalitat va iniciar la immunització d'aquests policies aquest dilluns , per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Mossos d'Esquadra i policies locals van començar a rebre vacunes al febrer, però la delegació del govern espanyol no va facilitar les dades necessàries dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil perquè també fossin immunitzats, segons la Generalitat. Posteriorment es va produir l'aturada de la vacunació de professionals essencials per prioritzar el criteri de l'edat.

