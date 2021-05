De 50 a 59 anys: quines vacunes rebran, dates i com demanar hora

Altres notícies que et poden interessar

Salut ha afegit la franja d'edat d'entre 50 i 59 anys a la campanya de vacunació massiva contra la Covid-19. Tal com ha anunciat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el dilluns que ve, 10 de maig, ja s'administraran les primeres dosis a aquest col·lectiu. En alguns punts del país ja s'ha començat a vacunar persones de 59 i 58 anys però la crida generalitzada no començarà fins dilluns que ve.La gent que tingui entre 50 i 59 anys rebran l'avís des del seu Centre d'Atenció Primària, però si no el reben també podran demanar hora a través de la pàgina web de Salut Com que la d'AstraZeneca està limitada a la franja d'entre 60 i 69 anys, la vacunació s'haurà de limitar a les altres. Ara bé, com que el departament no disposa de previsions d'entrega de Janssen i, a més, el Ministeri prioritza utilitzar-la en majors de 70 anys, de moment es farà amb els vaccins de Pfizer i Moderna.La targeta sanitària individual (TSI) juntament amb el DNI, NIE o passaport. També és necessari tenir l'SMS de convocatòria o l’SMS de la programació de la cita enviat per /Salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor