El jutge reactiva les declaracions de la causa per corrupció a la Diputació de Barcelona

El magistrat Joaquín Aguirre ha reactivat aquesta setmana les declaracions dels investigats en l'anomenada operació Estela, que fa referència a una suposada trama de corrupció a la Diputació de Barcelona durant l'etapa de Salvador Esteve (CDC) a la presidència, entre els anys 2011 i 2015. Aquest dijous hi haurà noves declaracions -a porta tancada- d'investigats relacionats amb una de les peces de la causa, concretament la que fa referència a Pimec, que inclou diverses subvencions sospitoses concedides entre 2012 i 2014. Fonts de les defenses apunten que la causa tot just es troba al principi de la instrucció i és poc precisa a l'hora d'identificar les suposades irregularitats.Un dels investigats en la peça Pimec, que inclou també altres entitats que haurien rebut subvencions irregulars a través de la Diputació, és Jordi Castells Masanés, exdirector de relacions internacionals de l'ens supramunicipal i actual subdirector de Cooperació Local de la Generalitat. Segons la instrucció, Castells estaria implicat en diversos expedients irregulars. Hi ha declaracions previstes durant tot el mes. Aquest dijous hi ha un primer bloc de compareixences i, segons detallen fonts jurídiques, hi ha sessions previstes per dilluns vinent en el marc de la peça sobre Plataforma Educativa. Hi ha prevista la declaració de Jordi Pascual, director general de l'entitat, i Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera pel PDECat i president delegat de cultura de la Diputació de Barcelona.La causa neix el 2016 a partir d'una denúncia de la CUP i la CGT, i investiga la concessió de subvencions irregulars dels anys 2011 a 2015 per un valor total d'un milió d'euros. Segons la investigació, la Diputació va concedir ajudes sense seguir els criteris establerts a la llei per a projectes de solidaritat internacional a entitats i fundacions afins a CDC que no es van destinar als seus objectius. L'operació, de nom Estela, es va fer pública el maig de 2018, coincidint amb la publicació de la sentència de la trama Gürtel, amb un allau de detencions per part de la Policia Nacional pels delictes de malversació i prevaricació.Entre les organitzacions esquitxades per les presumptes irregularitats hi ha Pimec, Plataforma Educació, Grup Igfa i la fundació Igman, entre d'altres. El jutge dona especial importància a la fundació CatMón, presidida per Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals a CDC i un dels encausats. En total hi ha una cinquantena de persones investigades, entre les quals destaquen Salvador Esteve, expresident de la Diputació, i Francesc de Dalmases, diputat de Junts i expresident de la fundació Igman. En el cas de Dalmases, que sempre ha negat cap implicació en els fets, el procediment està aturat perquè és aforat pel Parlament i la causa ha de passar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). De la causa per la presumpta corrupció a la Diputació en penja una altra carpeta judicial a partir d'enregistraments de Terradellas, i està centrada en el finançament del procés. És l'anomenada operació Volhov, pilotada per la Guàrdia Civil i que es va fer pública l'octubre de l'any passat amb diverses detencions. Implica diversos empresaris independentistes entre els quals hi ha David Madí, que va ser la mà dreta d'Artur Mas quan liderava CDC, i també Xavier Vendrell, exconseller d'ERC. Tots dos van coincidir en l'anomenat estat major del procés la tardor del 2017. La causa també es troba en instrucció i la pilota Aguirre, que ja ha acordat obrir una peça separada per investigar les suposades irregularitats que hauria comès Vendrell.

