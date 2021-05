Torra, a judici per la segona causa per desobediència

L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs de l'expresident Quim Torra i ha confirmat que serà jutjat per desobediència per no haver despenjat la pancarta a favor dels polítics presos i exiliats del balcó de la Generalitat quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li va ordenar el setembre del 2019, tot i que ja no era període electoral. En desestimar aquest recurs, l'Audiència deixa el president Torra a les portes d'un nou judici que encara no té data fixada. No hi ha cap tràmit ni recurs possible previ a l'obertura del judici oral, i ara només cal que les parts presentin els seus escrits d'acusació o defensa. L'expresident està inhabilitat des del setembre de l'any passat , quan el Tribunal Suprem va confirmar la condemna del TSJC per la pancarta del llaç groc de la primavera del 2019, a les portes de la campanya electoral dels comicis espanyols d'aquell any.L'entitat espanyolista Impulso Ciudadano va demanar al TSJC que obligués Torra a retirar la pancarta. La sala contenciosa-administrativa va admetre la petició de mesures cautelars i el 19 de setembre va manar la retirada. El 23 de setembre el TSJC va donar 48 hores a l'expresident per complir l'ordre. Torra no va despenjar la pancarta al·legant que la decisió no era ferma i es podia recórrer. Segons l'expresident, la pancarta era un exercici dels drets de llibertat d’expressió, participació política i exercici de càrrec representatiu.El tribunal recorda que les mesures cautelars en l’àmbit contenciós-administratiu s'han d’executar immediatament encara que es puguin recórrer posteriorment, i el mateix TSJC li havia advertit el 26 de setembre a Torra. La pancarta finalment es va retirar el 27 de setembre després que el TSJC ho hagués encomanat als Mossos d'Esquadra.En un comunicat, l'oficina del president Torra ha valorat així la decisió: "La justícia espanyola demostra un cop més la seva determinació repressiva en defensa d’un interès polític concret a favor de la unitat indivisible de l'estat espanyol. Al Regne d'Espanya no hi ha justícia pels independentistes catalans, tan sols set de venjança contra l'esclat democràtic que va arribar al seu punt àlgid l'octubre del 2017. D'aleshores ençà, l'estat de les autonomies tan sols ha administrat repressió i persecució política contra un projecte polític legítim i democràtic. El president Torra no confia ni reconeix la capacitat d'administrar justícia per part dels òrgans judicials espanyols a Catalunya".

