Ciberatac a Glovo: roben els comptes de milers d'usuaris per vendre'ls

Un hacker ha aprofitat una escletxa de seguretat a Glovo per accedir als comptes de milers de clients -no se sap exactament quants-. Tal com ha avançat Forbes, el ciberdelinqüent podia canviar les contrasenyes per, posteriorment, vendre-les.A més, el hacker té accés a les dades dels usuaris, si bé no pot arribar a la informació bancària perquè l'aplicació no la guarda en cap cas. Amb tot, l'objectiu era únicament el de revendre comptes amb la contrasenya canviada.Alex Holden, cap de tecnologia i fundador de Hold Security, va descobrir i anunciar l'atac a la companyia el passat dijous. Glovo va corregir l'escletxa de seguretat durant el cap de setmana i aquest dilluns va confirmar que ja s'havia arreglat.

