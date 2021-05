​Art per a la transformació social

Un any més, la Fundació ”la Caixa” ha obert la convocatòria del programa de Art for Change, que estarà oberta fins al 31 de maig. Al novembre se sabrà quines iniciatives han estat seleccionades.Des del 2008, aquesta convocatòria ofereix ajudes i acompanyament a entitats culturals i artistes de tot l'Estat que lideren activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques en les que participen col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació personal i social.La convocatòria Art for Change de Fundació “la Caixa” impulsarà projectes artístics participatius o comunitaris que, davant la crisi social i cultural generada per la pandèmia hauran d’afrontar les noves necessitats que aniran sorgint en la societat. Per això, la Fundació “la Caixa” aquest any ha augmentat el pressupost destinat al conjunt dels projectes amb un total de 500.000 euros.A més, el programa també ofereix assessorament i acompanyament durant tot el seu procés així com espais d’intercanvi, contrast i creació de comunitat. Una comunitat de professionals de l’art i la cultura compromesos amb la societat que exploren a través dels seus projectes noves formes de relacionar-nos entre nosaltres i amb el nostre entorn.“Davant del context social de crisi que estem vivint, els projectes d’aquest any tindran el gran repte i l’oportunitat de donar resposta d’una forma creativa a noves necessitats que estan sorgint, generant espais de reflexió, diàleg, convivència i transformació”, explica Glòria Andreu, responsable del programa.En la convocatòria 2020 es van presentar més de 290 propostes d’artistes i entitats culturals, de les quals van ser seleccionats 19 projectes que han actuat arreu de l'Estat.

