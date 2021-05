La Lliga obre expedient als jugadors del Barça pel dinar multitudinari de Messi

La Lliga ha obert un expedient informatiu als jugadors del Barça que van assistir a casa de Leo Messi a un dinar multitudinari. L'àpat podria haver incomplert la normativa de l'ens contra la pandèmia del coronavirus, per la qual cosa se'ls obre l'expedient per comprovar si hi va haver "vulneració del protocol".El cas per la barbacoa a Castelldefels celebrada després del partit de diumenge davant el València, amb jugadors del Barça i les seves esposes, podria acabar amb un expedient disciplinari.El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat que l'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga els fets i ha demanat que els personatges públics actuïn amb "exemplaritat". La normativa sanitària no permet les trobades de més de sis persones.

