La Generalitat avança a finals de juliol l'objectiu de vacunar el 70% de la població

Si arriben les dosis de vacunes compromeses per l'Estat, el 70% de catalans estarà vacunat a finals de juliol. Així ho ha assenyalat Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president, en la roda de premsa posterior al consell executiu. El Govern preveu que durant aquest mes de maig arribin el doble de dosis que les rebudes a l'abril, de manera que s'acceleraria el procés d'immunització . A finals d'aquesta setmana, la Generalitat preveu que el 80% dels ciutadans més grans de 60 anys hagin rebut almenys la primera dosi de la vacuna. L'executiu insisteix a demanar que l'Estat aclareixi què fer amb la segona dosi d'AstraZeneca per acceleerar la vaccinació.Aragonès, en la mateixa roda de premsa, també ha decretat la fi del toc de queda a partir de diumenge . El confinament nocturn, establert a les deu del vespre des de l'octubre, decaurà amb la fi de l'estat d'alarma i la Generalitat ha descartat oficialment prorrogar-lo. Les dades epidemiològiques ho permeten, segons Aragonès, i això ha portat el Govern a no impulsar cap modificació legal per aixoplugar un hipotètic toc de queda determinat per l'administració autonòmica. L'Estat ha aprovat un decret que permetrà al Tribunal Suprem unificar les restriccions que impulsin les autonomies, que hi podran recórrer en cas que els jutges de cada comunitat les tombin.La fi del toc de queda, en tot cas, pot ser reversible en cas que les dades empitjorin. Una altra de les restriccions que s'acabaran aquest diumenge és el confinament perimetral de Catalunya, que ara només es podria trencar per motius laborals. Les reunions, malgrat la fi de l'estat d'alarma, hauran d'estar limitades a sis persones. Qualsevol restricció que vulgui impulsar la Generalitat haurà de ser validada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), com ja va passar l'estiu passat. La possibilitat de recórrer al Suprem, però, canvia l'escenari respecte episodis com els del 2020, quan la justícia va tombar mesures de la Generalitat al Segrià o bé a Terrassa. De moment, això sí, no hi ha prevista cap modificació de la llei catalana que permeti ser més estricte."No especularem amb escenaris de futur", ha assenyalat Aragonès, que ha comparegut al costat de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. La dirigent de Junts ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania a l'hora de contenir la pandèmia, tot i que les dades epidemiològiques i la vacunació fan ser optimistes sobre una evolució a la baixa. "Totes les mesures que hem anat prenent han generat debat intern, basat en criteris tècnics i que la ciutadania ens acompanyi", ha ressaltat el vicepresident. Budó ha indicat, a banda, que es prepara un aixecament "immediat" de les restriccions en el precís instant que les xifres de la pandèmia ho recomanin. La restauració podrà tornar a servir sopars a partir de dilluns, quan ja no estarà vigent el confinament nocturn. Tot i això, els restaurants hauran de tancar a partir de les onze de la nit.Aragonès, per ara, ha evitat valorar el decret de la Moncloa sobre la unificació de criteris per part del Tribunal Suprem, però ha lamentat que no hi hagi hagut diàleg previ. Una de les demandes que havia fet la Generalitat és que es modifiqués la llei general de Salut Pública per impulsar restriccions. "Hem de saber de què es tracta, i ens hauria agradat que es fes en codecisió amb qui aplica l'estat d'alarma [les autonomies]. Esperem que això canviï", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha evitat en tot moment referir-se a les negociacions per formar Govern amb els actuals socis de Junts.Les mesures que hauran d'estar vigents a Catalunya a partir de dilluns seran portades al TSJC a partir dels propers dies, de manera que puguin entrar en vigor a partir del mateix dia 10. En altres etapes de la pandèmia, les reunions havien estat permeses fins a deu persones, però ara només en podran incloure sis. "Les dades s'han anat consolidant i ja havíem dit que, si això passava, no caldria toc de queda", ha justificat Aragonès, preguntat sobre què ha guiat la decisió d'avui sobre les restriccions. "No volem atabalar més la gent, no volem confondre. Hem de donar certeses, no volem introduir elements de confusió", ha remarcat el vicepresident en funcions de president.

