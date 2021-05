L'ANC fa una crida a fer la declaració de la renda a la hisenda catalana

L'ANC ha fet una crida a empreses, associacions i a tota la ciutadania per fer la declaració de la renda de 2020 a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) com una mostra de sobirania fiscal. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha reconegut que actualment l'ATC transfereix els impostos a Hisenda, però ha assegurat que la sobirania fiscal suposa un "exercici pràctic" dels procediments a seguir un cop es declari la independència i ha demanat a les administracions catalanes "estar preparades".La compareixença d'aquest dimarts forma part de la campanya "Jo pago a Catalunya", iniciada a la tardor de 2020 per impulsar la ciutadania a pagar impostos al Govern en comptes de l'administració espanyola. L'últim cop que es va fer una cosa similar només mig miler de persones ho va secundar.L'ANC ha assegurat que pagar els impostos a l'ATC implica el "reconeixement de l'autoritat legítima" per als catalans a l'hora de recaptar els tributs i és un "exercici pràctic" del procediment a seguir un cop s'aconsegueixi la independència. "Volem que estigueu preparats per recaptar impostos i per no fer la transferència a l'Estat quan estiguem disposats a tirar endavant amb el procés d'independència", ha assegurat Paluzie davant la seu de l'Agència Tributària de Catalunya a Barcelona.La presidenta de l'ANC ha recordat que aquesta decisió la poden prendre tant empreses, com associacions, partits polítics o particulars. En el cas de la declaració de la renda, Paluzie ha explicat que quan aquesta surt positiva, la ciutadania també pot exercir la sobirania fiscal i decidir pagar els impostos a l'ATC. Paluzie ha assegurat que ella ja ha pres aquesta decisió i ha presentat davant els mitjans de comunicació un resguard del dipòsit de la seva declaració de la renda a l'ATC.La presidenta de l'entitat ha estat acompanyada del vicepresident de l'ANC, David Fernàndez; el diputat al Parlament de Catalunya Dani Cornellà; l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega; la regidora d'Igualada Carlota Carner; la regidora de l'Ajuntament de Granollers Mònica Ribell; Assumpció Maresma de Partal, Maresma & Associats; Tati Furriols de l'Associació Humanitària Dr. Trueta, i el fundador de Petrolis Independents, Jordi Roset.L'alcalde de Sant Pere de Torelló ha assegurat que el consistori paga els impostos a l'ATC des de 2012 i no han tingut "mai" cap problema jurídic, perquè és una actuació legal. "En un context de crisi social, és obvi que com més capacitat de gestió fiscal dels impostos tinguem, més capacitat tindrem per respondre a les necessitats socials", ha assegurat Fàbrega. Així mateix, ha afirmat que si totes les administracions paguessin els tributs a l'ATC, Catalunya ingressaria entre 1.500 i 2.000 milions d'euros i "l'espoli fiscal" es reduiria de manera "substancial".Des del món empresarial, el fundador de Petrolis Independents també ha assegurat que mai han tingut cap problema legal amb l'administració espanyola i ha fet una crida als partits polítics a assumir el mandat de la ciutadania i treballar per proclamar la independència. En aquest sentit s'ha pronunciat també Assumpció Maresma, que ha demanat al nou Govern que faci campanya per tal que cada cop més empreses, entitats i persones liquidin els impostos davant l'ATC.Per la seva banda, la regidora de l'Ajuntament d'Igualada ha destacat que la hisenda pròpia és una "estructura d'estat bàsica", i el diputat Dani Cornellà ha assegurat que cal "controlar tots els recursos i les estructures necessàries" per poder fer efectiva la independència.

