Un alt càrrec de Bartomeu fitxa pel govern espanyol

Albert Soler serà el nou director general del Consell Superior de l'Esport (CSD), tal com avança el diari Marca. Soler va ser director d'esports professionals del Futbol Club Barcelona fins fa poc, amb el mandat de Josep Maria Bartomeu.Soler tornarà al CSD, organisme que va presidir durant mig any, el 2011. De fet, el seu nom havia sonat com a candidat per substituir Irene Lozano al capdavant. El dirigent també havia estat director d'esports a l'Ajuntament de Barcelona, director general d'esports i diputat al Congrés pel PSOE.A la directiva del Barça, Albert Soler hi va arribar el 2014 com a director de relacions institucionals i ràpidament es va convertir en un home de confiança del president del club. Així, el 2015 va assumir la direcció dels esports professionals fins al 2017, quan se'l va apartar del futbol per limitar-lo a les seccions.

