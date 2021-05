El jutge manté empresonats els sis acusats per la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana

L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels sis detinguts per la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. D'aquesta manera, manté en presó provisional les sis persones perquè considera que hi ha risc de fuga. Van entrar a la presó a principis de març i se'ls acusa dels delictes de temptativa d’homicidi, atemptat a agents de l’autoritat, desordres públics, danys, pertinença a organització criminal i manifestació il·lícita. El tribunal va alliberar la setmana passada una de les detinguts i fa unes setmanes una altra noia va sortir en llibertat. Ara com ara, són els sis únics detinguts per les protestes per l'empresonament de Hasél que continuen empresonats.Els recursos es van presentar el 20 d'abril i fins aquest dimarts no hi ha hagut resposta. L'Audiència de Barcelona considera que no es dona la situació per permetre l'alliberament dels sis detinguts. El tribunal argumenta que, si bé no hi ha risc de reiteració delictiva perquè ja no hi ha protestes significatives a Barcelona, sí que exigeix el risc de fuga perquè els sis empresonats no tenen prou arrelament a Espanya. Això, juntament amb la gravetat dels delictes de què se'ls acusa, permet inferior als jutges que hi ha un risc important de fuga que no es pot evitar amb mesures cautelars com ara la retirada del passaport o les compareixences periòdiques al jutjat.El criteri va ser diferent en el cas d'una de les noies detingudes i acusada pels mateixos fets. La setmana passada, el tribunal va decidir deixar en llibertat amb mesures cautelars una de les empresonades i li va imposar compareixences setmanals al jutjat i la prohibició de sortir del territori estatal. En aquell cas, va pesar el fet que la jove tenia un arrelament important al territori, segons els tribunals. Fa unes setmanes, els jutges també van alliberar una altra de les noies empresonades. En total, els Mossos van detenir vuit persones en relació a la furgoneta de la Guàrdia Urbana cremada. Els fets van tenir lloc el cap de setmana del 27 de febrer.Els joves van entrar a la presó el 3 de març. Els Mossos els van definir com un grup "violent i organitzat". La policia va fer detencions dissabte 27 i, arran de les investigacions fetes, també van fer escorcolls els dies posteriors en naus industrials ocupades a Canet de Mar i Mataró amb l'objectiu de "desarticular" el grup. Una setmana després, el jutjat d'Instrucció 2 de Barcelona va ratificar l'empresonament dels vuit detinguts. La jutge va basar la decisió en un informe de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, avançat per NacióDigital, que assenyalava que els detinguts formaven part d'un grup criminal organitzat.En l'informe, els investigadors aporten com a argument el fet que parlessin italià, que quatre d'ells tenien encenedors exactament iguals i que durant la manifestació els "líders" del grup utilitzaven paraules clau -com ara Chihuahua- per ordenar les actuacions de la resta de membres i esquivar l'actuació policial. La minuta policial detalla el moment en què es crema la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Parla d'un home que llança còctels molotov, llançaments de bengales contra el vehicle i d'una noia que ruixa amb líquid inflamable els baixos de la furgoneta.Al cap d'uns dies, una de les detingudes va ser alliberada, concretament la suposada responsable de llançar líquid inflamable contra la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Una prova de les defenses va demostrar que la noia no havia dut a terme l'acció, tal com deien els Mossos. De fet, en la investigació hi ha hagut fets controvertits, com han assenyalat els advocats defensors. Per exemple, malgrat que les detencions es van fer a principis de març, el dia 15 el jutjat no havia ordenat encara la intervenció de la furgoneta policial cremada. L'informe de la Comissaria General dels Mossos, que assenyala els vuit manifestants, només atribueix fets concrets a dos dels vuit detinguts, una de les quals era la noia que va ser alliberada. La setmana passada, una altra de les noies també va ser posada en llibertat.

