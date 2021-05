Les discoteques de Barcelona plantegen una prova pilot amb 4.000 persones en 10 sales

La patronal urgeix a ampliar l'oferta nocturna legal i segura atès que sense l'estat d'alarma els botellots i les festes il·legals seran incontrolables. Els locals que s'han proposat com a participants són Sutton, Pacha Barcelona, Opium Barcelona, Shôko Barcelona, Input High Fidelity Club, Gatsby Barcelona, Delfina Port Olímpic, Bling Bling Barcelona. A més, podrien afegir-s'hi també els locals Jamboree, Moog i Sala Apolo.La patronal urgeix a ampliar l'oferta nocturna legal i segura atès que sense l'estat d'alarma els botellots i les festes il·legals seran incontrolables.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) es reunirà aquest dijous amb el Departament d'Empresa per tractar com serà la prova pilot de restauració nocturna i oci nocturn que la patronal va proposar a Salut executar a Barcelona el proper dia 21 de maig.També es reuniran el dilluns vinent amb el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle per reclamar que doni suport a la iniciativa. Fecasarm planteja repartir 4.000 persones en una desena de locals sense restriccions horàries. L'organització proposa fer tests a tots els assistents abans de l'obertura dels establiments i mantenir l'ús de les mascaretes, gel hidroalcohòlic i un sistema de ventilació adient.

