El Suprem unificarà les restriccions a les autonomies després de l'estat d'alarma

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que permetrà a les autonomies recórrer al Tribunal Suprem si els jutges de cada comunitat els tomben les restriccions pensades per contenir la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma, a partir del 9 de maig. A la pràctica, aquest decret -avançat pel diari El País i que explicarà la vicepresidenta Carmen Calvo després del consell de ministres- servirà perquè el Suprem unifiqui el criteri sobre les mesures de contenció de la pandèmia quan ja no funcioni el paraigua legal de l'estat d'alarma, que permet el toc de queda i la limitació de reunions.La mesura arriba el mateix dia que la Generalitat ha decidit no aprovar, encara, la modificació legal necessària per posar en marxa el confinament nocturn a partir del 9 de maig, entre d'altres qüestions. De moment, el Govern sosté que el toc de queda, si les dades epidemiològiques continuen la seva evolució positiva , no serà necessari quan decaigui l'estat d'alarma. No aprovar els canvis legals suposa una rectificació, perquè la setmana passada la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va donar per fet que aquesta modificació aniria a la reunió del Govern d'aquest dimarts.El decret que ha aprovat el govern espanyol suposa un canvi en la mesura que, fins ara, les autonomies no podien recórrer al Suprem en matèria contenciosa-administrativa. Una de les comunitats que més problemes havia tingut amb els tribunals era el País Basc. La normativa aprovada també prorroga algunes de les mesures de l'escut social que estaven lligades a l'estat d'alarma. Fa unes setmanes, Pedro Sánchez va anunciar que es mantindria la moratòria sobre lloguers i sobre desnonaments

