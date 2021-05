Una adolescent afronta dos anys i mig de presó per calar foc a diversos contenidors a Tarragona

El ministeri públic acusa la dona d'un delicte continuat de danys per incendi pel qual demana 2 anys i sis mesos de presó. En concepte de responsabilitat civil, demana que indemnitzi l'Ajuntament de Tarragona amb els 6.144,14 euros que va costar retirar i reposar els contenidors cremats, i els Bombers amb 168,94 euros per l'operatiu d'extinció.La Guàrdia Urbana de Tarragona va arrestar la noia i va trobar-li el bufador dins d'una motxilla que duia. La fiscalia, però, no veu prou justificada la comissió d'un suposat delicte de resistència durant la detenció, per la qual cosa interessa el sobreseïment provisional d'aquesta acusació. El cas arribarà pròximament a judici als jutjats penals de Tarragona.