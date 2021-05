L'Ajuntament de Barcelona presenta els llums de Nadal... amb 7 mesos d'antelació

L'Ajuntament de Barcelona presenta la il·luminació nadalenca... Amb set mesos d'antelació. El projecte per decorar la ciutat el pròxim hivern s'ha exposat en roda de premsa aquest dimarts després de la celebració d'un concurs públic de disseny que ha guanyat l’Estudi Antoni Arola.En la seva proposta, l’enllumenat presentarà certes novetats. D’una banda, s’ornamentarà el centre de la ciutat amb "un nou concepte d’il·luminació" a la Plaça Catalunya, la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Aragó. A més, es vol que la renovació dels dissenys s’estengui pels carrers fins a "crear un relat integral a tota la ciutat que permeti sostenir una mateixa estètica al conjunt de districtes". La novetat més gran, però, és l’increment pressupostari destinat a la instal·lació: la despesa passarà de 1.662.000 a 2.057.966 euros, el que suposa un augment del 24% respecte al 2020.Així, el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, segueix les petjades del batlle socialista de Vigo, Abel Caballero, al capdavant de la despesa pública en la il·luminació nadalenca. El Barceloní ha assegurat que el projecte suposa un salt qualitatiu molt important "en la història dels llums de Nadal de Barcelona" i ha afirmat que el desig del consistori és que "el centre de la ciutat esdevingui una nova icona; una proposta espectacular que ensenyi Barcelona al món". Ha assegurat, a més, que volen "aprofitar l’any 2021 per posar-se a l’avantguarda del disseny".Tot i això, l'impulsor del projecte, Antoni Arola, ha assegurat que "hem fet servir els llums de Nadal de tota la vida, no hem volgut fer grans invents". Arola, malgrat que ha afirmat que li feia "una mica de mandra" presentar-se al concurs públic, n’ha sortit escollit guanyador amb una proposta que pretén que "Plaça Catalunya irradiï tota la ciutat" i que la il·luminació de la Gran via sigui en forma de làmpades perquè la gent se senti al carrer "com a casa".La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha dit que la intenció de la iniciativa és "atraure el turisme comercial; el turisme de shopping". Davant el fet que els llums nadalencs es presentin a principis de maig, la regidora ha comentat que l'elaboració de contractes públics són processos lents i que, a partir d'ara, cal iniciar el procés de producció del material.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor