El «New York Times» publica un contundent reportatge sobre Cuixart i la situació dels presos

El diari nord-americà The New York Times ha publicat aquest dimarts un extens reportatge sobre la figura del president d'Òmnium Cultural i pres polític català, Jordi Cuixart. A la secció d'Internacional, el rotatiu analitza totes les conseqüències del seu empresonament i què suposa realment per a l'estat espanyol mantenir Cuixart a la presó. El reportatge, sota el nom de Criminal or Marty? A Prisoner Poses a Political Dilemma For Spain (Criminal o màrtir? Un pres posa un dilema polític per a Espanya), dona veu a diverses personalitats polítiques i activistes de tot el territori per explicar la seva situació.Destaca la posició de la ministra d'Afers Exteriors del govern espanyol, Arancha González Laya, que compara Cuixart i els fets que el duen a la presó arran de la sentència del procés, amb els ideals independentistes d'ETA o els presos de la banda terrorista. "No són presos polítics. Són polítics que han trencat la llei", assegura.El NYT també parla amb la directiva d'Òmnium i explica les situacions de diversos presos i exiliats catalans, com el cas del president Carles Puigdemnt, a Waterloo. En algun moment, Espanya haurà de reflexionar i preguntar-se: 'Què faran amb mi?'", reflexiona Cuixart amb el periodista del rotatiu nord-americà. "Eliminar-me? No poden", sentencia. Podeu llegir-lo en aquest enllaç.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor