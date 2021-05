Sis anys de presó per als dos autors de la violació doble de Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó als dos joves acusats d'una violació doble al carrer Hospital de Manresa el desembre de 2019 . Tot i que fiscalia demanava per a cadascun dels acusats una pena d'onze anys de presó, finalment el jutge els ha condemnat a sis anys de presó per un delicte d'agressió sexual. A més, a un d'ells, li afegeix un any més de presó per un delicte de lesions i, a l'altre, tres mesos de multa per un delicte lleu de lesions.Tots dos hauran d'indemnitzar les víctimes amb més de 12.000 euros. També s'ha acordat substituir la pena de presó per l'expulsió de l'Estat un cop s'hagin complert tres quartes parts de la pena o bé quan accedeixin a la llibertat condicional o al tercer grau penitenciari.Els fets van tenir lloc el 9 de desembre de 2019, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home acusat de violar una menor en un pis del carrer Hospital, 15, al barri Vic-Remei de Manresa. Un altre home, també implicat en una agressió sexual a una altra noia -major d'edat, en aquest cas- en el mateix pis, va aconseguir fugir en primera instància, i va ser detingut l'endemà. Els fets van passar al voltant de 2/4 de 9 del vespre.El senyal d'alerta la va donar la noia major d'edat, que va poder escapar-se del seu agressor saltant per la finestra. Com que es tractava d'un primer pis, la jove es va trencar els dos canells, però no va perillar la seva vida. Un vianant que va veure la caiguda va avisar la Policia Local, que va activar l'emergència.Agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra van entrar a l'habitatge i van practicar la detenció d'un dels presumptes agressors sexuals. L'endemà, a banda de practicar-se la segona detenció, agents d'investigació de la policia catalana van accedir a l'immoble on van tenir lloc els fets per analitzar l'escenari de la violació doble.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor