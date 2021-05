Grifols construirà a Andorra un centre de recerca pioner en immunologia

La multinacional farmacèutica catalana Grifols i el govern d'Andorra han signat un acord per treballar en la implementació d'un centre de recerca que permeti avançar en el coneixement del sistema immunitari humà i investigar noves teràpies.L'equipament científic, anomenat Pyrenees Immunology Research Center (PYIRC), estarà especialitzat en el desenvolupament de tractaments per a trastorns del sistema immunitari que poden causar patologies com ara malalties autoimmunitàries, càncer o malalties infeccioses emergents. L'objectiu és que es posi en marxa al 2023 i pugui atraure a científics i tècnics de múltiples disciplines d'arreu del món. A més, també està previst que col·labori amb equips d'altres instituts de recerca internacionals.El centre de referència en immunologia estarà ubicat a Ordino i comptarà amb una inversió d'uns 25 milions d'euros per a la seva construcció i 7 milions en costos operatius anuals associats a l'activitat de recerca. Aquests recursos els aportarà la companyia, mentre que l'executiu del Principat hi destinarà 200.000 euros. El disseny anirà a càrrec de Grifols Engineering i Grifols Innovation and New Technologies (GIANT) i tindrà en compte criteris ambientals, a més de fer un ús eficient de l'energia i l'aigua. Així, des de la fase inicial del projecte es treballarà per obtenir la certificació LEED (Líder en Eficiència Energètica i Disseny Sostenible).L'equipament estarà equipat amb les instal·lacions i sistemes més avançats i les últimes tecnologies en bioinformàtica i anàlisi de dades. El conseller delegat de la farmacèutica, Víctor Grifols Deu, ha dit que se senten "orgullosos" per construir unes instal·lacions "del més alt nivell al sud d'Europa, en un entorn natural i inspirador" com és el d'Ordino, a Andorra. El centre es vol convertir "en un referent internacional per avançar el coneixement del sistema immunitari i desenvolupar teràpies que millorin la salut i la qualitat de vida de les persones", ha detallat.Per la seva banda, el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha valorat "molt positivament la iniciativa" i ha assegurat que aquesta "respon als objectius inclosos en el full de ruta de l'executiu de diversificar l'economia apostant per sectors prioritaris com la biotecnologia, la investigació i el progrés tecnològic, tot fomentant la innovació, l'atracció de talent i les activitats d'alt valor afegit". La idea és que Grifols sigui propietària del 80% del "joint venture" que s'ha creat per desenvolupar i gestionar el nou centre de R+D+i i que la resta pertanyi al govern del Principat, a través de la seva agència de promoció econòmica Andorra Desenvolupament i Inversió. L'equipament, que es preveu que esdevingui un projecte insígnia en el seu àmbit, serà un dels pocs centres de recerca dedicats a la immunologia a Europa i servirà com a centre internacional per al desenvolupament de tractaments per a trastorns del sistema immunitari. Està previst que en els pròxims mesos es formalitzi la cessió de l'ús dels terrenys de Casa Rossell d'Ordino, de titularitat del govern d'Andorra, i es comenci el procés de declaració del Projecte d'Interès Nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor