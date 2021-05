«El Senyor dels Anells» estarà disponible en català a Rakuten TV

ATENCIÓ: 'El Senyor dels Anells: El Retorn del Rei' es podrà sentir en català per primer cop des de la seva estrena!!!



Després de no haver-se editat mai en cap format domèstic, la plataforma @RakutenTV_ES la recupera en 5.1 i, per primer cop, en 4K!!! pic.twitter.com/3QrVrIo0HV — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) May 3, 2021

Un dels doblatges en català més ben guardats -i oblidats- de la cinematografia catalana és el d'El Senyor dels Anells. La trilogia de Peter Jackson, adorada pels fans i per la crítica, va ser tot un èxit a la gran pantalla quan es va estrenar cadascuna de les pel·lícules, de l'any 2000 al 2003. Totes tres, però, van ser doblades al català i aquesta feina només es va poder veure breument. Cap edició digital, blu-ray o cinema ha pogut projectar-la en llengua catalana però aquest problema finalitzarà ben aviat, divuit anys després.La plataforma Rakuten TV tindrà disponible els tres films d'El Senyor dels Anells completament en català. Segons ha pogut confirmar, l'empresa audiovisual comptarà amb els films al seu catàleg amb la versió completament doblada en llengua catalana. La nova versió del doblatge estarà completament digitalitzada, en 5.1 i en alta definició 4K, a més de subtítols forçats quan la trama parli altres idiomes -com l'èlfic o la llengua negra de Mordor-.La notícia arriba la mateixa setmana que Netflix ha estrenat la seva primera pel·lícula doblada en català de collita pròpia. Els Mitchell contra les màquines va aterrar aquest divendres 30 d'abril a la plataforma, convertint-se en la primera pel·lícula doblada a Netflix -que no la primera en català, ja que n'hi ha diverses amb l'idioma original en la llengua pròpia del país-.

