MAPES Els contagis encara augmenten al 26% de comarques i el 41% de ciutats

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 23 i el 29 d'abril. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Petits brots verds en les dades de la pandèmia a Catalunya, que portava prop d'un mes estancada. El nombre de contagis quasi no variava, però els darrers dies sembla que comencen a baixar, tal com ja preveien els positius en tests d'antígens, segons els quals encara han de seguir caient els propers dies. Tot i això, la tendència no és homogènia arreu del país i, en la darrera setmana, la incidència ha augmentat encara al 26,2% de comarques i el 40,9% de ciutats.Aquesta lleu millora encara no es nota en la velocitat de propagació (Rt), que es manté en 1,01, però sí en el risc de rebrot, que ha baixat progressivament però a poc a poc dels 300 als 275 punts els darrers dies. Les defuncions setmanals es mantenen per sota de 100, ara que els col·lectius més vulnerables estan cada cop més protegits (s'han administrat més de 290.000 vacunes l'última setmana). I a nivell d'ingressats total per Covid, ara n'hi ha prop de 50 menys que fa una setmana, mentre que, a les UCI, n'hi ha 35 menys, situant-se en 479.A l'àmbit territorial, només 11 de les 42 comarques han augmentat els contagis setmanals, entre el 23 i el 29 d'abril -últims dies amb dades consolidades-, mentre que s'han mantingut força en 13 i en 18 s'ha reduït. El Solsonès és on més clarament han crescut, ja que els darrers set dies comptabilitzats n'hi ha hagut 97,6 més per 100.000 habitants que en els anteriors set, seguida pel Moianès (+89,9) i, a certa distància, la Garrotxa (+56,1), l'Alt Empordà (+44,1) i el Baix Ebre (+40,8).Per contra, disminueixen força més els positius sobretot a la Terra Alta amb 374 menys per 100.000 habitants -la comarca havia patit l'anterior setmana un increment brusc i, pel que sembla, puntual-, essent també el desens notable però inferior al Pla d'Urgell (-187,1), les Garrigues (-175,6) i la Conca de Barberà (-132,6). A les comarques de l'entorn de Barcelona, les més poblades, la incidència es manté quasi inalterada, en especial al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Maresme, mentre que al Baix Llobregat augmenta molt lleugerament (+12,2).A nivell de regions sanitàries, se segueixen reduint les diferències, ja que cauen els contagis a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, fins fa poc on hi havia la major incidència però que ara ja és molt similar a la de la Catalunya Central i Girona. Una mica per sota es troben Barcelona Ciutat, Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.En tot cas, la comarca amb la major incidència setmanal actual és el Pallars Sobirà, amb 470,1 positius per 100.000 habitants, per sobre del Solsonès (450,8) i força més de la Garrotxa (277,8) i la Noguera (256,7). En canvi, tant l'Alta Ribagorça com el Priorat no han detectat cap positiu els últims set dies, en el primer cas per segona setmana consecutiva, mentre que la Segarra només n'ha tingut sis. Tal com s'observa al mapa inferior, les comarques de costa -excepte les de les comarques gironines- i de l'Ebre tenen generalment també una incidència baixa.En tot cas, el risc de rebrot a pràcticament tot el país segueix sent elevat. Aquest indicador es calcula a partir de la velocitat de propagació i la incidència a 14 dies, cosa que permet tenir en compte a la vegada el nivell de contagis i la tendència a l'augment o el descens. Només els casos ja citats de l'Alta Ribagorça i el Priorat tenen risc baix, mentre que a 32 de les 42 comarques es duplica el llindar de 100 punts que marca el risc alt, i la resta es troben entre 100 i 200 punts, excepte la Segarra, on és moderat-alt (70).Com en el cas de la incidència, el risc de rebrot creix sobretot al Solsonès (484 punts més que fa una setmana), on també és on és més alt, amb 1.451 punts. Per darrere pel que fa a l'ascens, però, se situen Aran (+423) i el Moianès (+378). En canvi, baixa molt a la Terra Alta, fins a 1.483 punts setmanals, força més que a les Garrigues (-780) i encara més de la Conca de Barberà (-393) i el Pla d'Urgell (-389).Si es posa la lupa en l'evolució dels contagis a les ciutats, aquests creixen a 27 dels 66 municipis de més de 20.000 habitants, es mantenen a 11 i cauen a 28. On més augmenten és a Esparreguera (132,9 contagis per 100.000 habitants més que fa una setmana), seguida d'Olesa de Montserrat (+107,7) i, més lluny, Olot (+78,2), Rubí (+75,5) i Sant Feliu de Llobregat (+74,8), mentre que es redueixen especialment a Sant Vicenç dels Horts (-95,5), Palafrugell (-85,1), Sant Feliu de Guíxols (-81,6) i Ripollet (-77,9).En tot cas, la ciutat amb una ràtio major de contagis setmana és Olot (348,5 per cada 100.000 habitants), clarament per davant de Manresa (260), Rubí (259,8), Olesa de Montserrat (248,5) i Esparreguera (247,5). Per contra, la incidència és baixa a Vilassar de Mar (37,8), Tarragona (49,8), Sitges (50,1) i Amposta (55).

