Quan acaba exactament l'estat d'alarma?

Altres notícies que et poden interessar

Aquest diumenge, 9 de maig, acabarà l'estat d'alarma, després de sis mesos de vigència, i decauran les limitacions del dret a la mobilitat, com ara el toc de queda o la limitació de sortir de Catalunya per viatjar a altres autonomies, mesures aplicades pel Govern per la pandèmia del coronavirus En concret, a les 00:00 de diumenge deixaran d'estar en vigor les restriccions del dret a la mobilitat que han acompanyat la ciutadania durant el darrer mig any, amb l'objectiu de combatre la Covid-19.Aquest canvi deixarà la situació paradoxal que a les deu de la nit de dissabte caldrà confinar-se a casa, però a les dotze es podrà tornar a sortir al carrer sense risc de ser multat.Si no es produís un gir d'última hora i es prorrogués aquesta mesura extraordinària, amb el final de l'estat d'alarma, les comunitats perdran les competències per limitar drets fonamentals, i si necessiten restringir-los, els caldrà el paraigua dels tribunals superiors de justícia.El confinament perimetral de Catalunya va entrar en vigor el 30 d'octubre, i s'ha mantingut durant els últims mesos, amb l'única excepció de Nadal, quan el Govern va permetre els viatges a altres autonomies per visitar familiars i persones properes. A més, en diversos períodes s'han aplicat tancaments municipals i comarcals, que si ara l'Executiu volgués activar, haurien de rebre l'aval del TSJC.La consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha apuntat aquest dilluns que a partir del 9 de maig no serà necessari mantenir el confinament nocturn si les dades epidemiològiques continuen a la baixa. En qualsevol cas, ha dit, aquest dimarts l'Executiu aprovarà un marc legal per dictar confinaments perimetrals o tocs de queda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor