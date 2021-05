Madrid comptarà amb un robot humanoide que respondrà preguntes sobre les eleccions

El pabellón 14 de @IFEMA albergará, además del Centro de Datos, la sala de prensa, que contará con un novedoso recurso de apoyo: el robot Sophia, un componente tecnológico que se enmarca en el concepto de sala de prensa digitalizada que hemos previsto para este #4M. pic.twitter.com/e7jHnhXBnL — Eugenia Carballedo (@ECarballedo) May 3, 2021

El govern de la Comunitat de Madrid posarà a disposició dels periodistes que cobreixin les eleccions del 4 de maig un robot humanoide perquè els brindi informació sobre els resultats, previsions i altres dades de rellevància. L'executiu que dirigeix actualment, en funcions, Isabel Díaz Ayuso ha presentat el robot Sophia, un programari intel·ligent que permet oferir respostes de diferents blocs d'informació.Estarà situat al Centre de Dades del pavelló 14 d'Ifema. El robot ha estat desenvolupat per l'empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. La companyia ha cedit al govern de Madrid el seu ús només per a la jornada electoral. La previsió és que sigui capaç de brindar informació útil el més ràpid i actualitzat possible.El Sophia podrà accedir a les dades sobre avanços de participació per tal de poder contestar als mitjans de comunicació, amb un gran nivell de detall per municipis i per barris madrilenys. Facilitarà, a més, informació sobre les mesures de protecció sanitària, quins són els recursos que es poden obtenir a través d'una aplicació disposada pel 4-M, com avança el vot per correu, entre d'altres. Interactuarà amb més de 160 periodistes acreditats a Ifema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor