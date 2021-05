. Els usuaris que no l'acceptin mantindran el seu compte, però amb limitacions importants: podran rebre trucades i notificacions, però es quedaran sense poder llegir ni enviar missatges des de l'aplicació.L'aplicació de xat oferirà als usuaris l'opció d'acceptar la nova política, que ja havia plantejat fa mesos i va acabar ajornant "perquè puguis revisar els canvis al teu propi ritme i conveniència", asseguren en un comunicat.. Aquesta serà la data per "exportar l'historial de xats" i descarregar un informe del compte personal. Amb tot, Whatsapp fa una crida a no esborrar el compte de forma precipitada: "No ho podem revertir, ja que esborra el teu historial de missatges, t'elimina de tots els grups i també elimina les còpies de seguretat".Whatsapp vol impulsar la capacitat dels usuaris per parlar amb més empreses. Així, de forma opcional, permetrà enviar missatges a empreses per fer preguntes, obtenir informació dels productes i fer compres. En aquesta línia, Whatsapp no proporcionarà els números personals a cap empresa sense permís., tal com s'havia apuntat fa mesos.

