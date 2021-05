Així és el petó ideal, segons la ciència

El petó perfecte no existeix i és possible que sigui una percepció totalment subjectiva. Cada persona és un món, cada situació és diferent i les circumstàncies poden ser completament úniques. Ara bé, diversos estudis científics asseguren que alguns factors poden propiciar a obtenir el petó perfecte entre dues persones. Business Insider ha establert la llista dels elements imprescindibles per a dur-lo a terme. La preparació abans del petó és molt important.La psicòloga i sexòloga Analía Urretavizcaya assegura que preparar el terreny abans que els llavis es toquin, pot fer augmentar la passió i l'excitació. Així doncs, mirar-se els ulls, acariciar l'altra persona, dir-li coses a l'orella... pot fer que el petó que vingui després sigui molt millor.La inclinació pot semblar innecessària, però és clau. Un estudi realitzat pels investigadors de les universitats de Dhaka Bath i Bath Spa, assegura que la majoria de nosaltres inclina el cap a la dreta quan fa un petó. Així doncs, si es gira el coll a la dreta, hi ha més possibilitats que tot vagi bé i de coordinar-se amb l'altra persona. En el llibre The Art of Kissing , William Cane revela que en general les persones preferim petons amb moviments suaus, i poc profunds, de llengua. Evidentment això depèn dels gustos de cadascú i del moment, però normalment sempre és millor començar de manera suau. La duració és l'últim element primordial. S'han dut a terme diversos experiments sobre les duracions dels petons i gairebé tots han conclòs que l'ideal és que s'allarguin entre 10 i 12 segons.

