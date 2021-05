VÍDEO | Així es fan les automostres de PCR

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha incorporat les proves d'automostra per a PCR amb frotis nasal per detectar casos de coronavirus. En un vídeo, explica com funciona aquesta prova que permet identificar contagis.Ja se n'estan usant en cribratges massius com els d'aquesta setmana a Roses (Alt Empordà) i a Tossa de Mar i Lloret (Selva) . També es faran servir les proves d'automostra en escoles, entre l'alumnat de secundària, el professorat i el personal d'administració i serveis; i a les residències, en aquest cas entre els treballadors; i sempre amb la supervisió de personal sanitari.L'automostra ja s'ha començat a implantar en algunes escoles de Girona i en els pròxims dies també s'aplicarà en escoles del Barcelonès Nord i del Maresme. Quant a les residències, algunes ubicades al Vallès i a Barcelona també han començat a fer servir la tècnica.

