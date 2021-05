Josep Lluís Santamaría: «El Circuit projecta Barcelona i Catalunya al món»

"El 9 de maig s'obre una nova etapa per començar a crear un escenari de normalitat"

"És molt trist estar en una graella en què tens els cotxes i les motos i mirar al voltant i no veure-hi ningú"

Josep Lluís Santamaría, director del Circuit de Catalunya, en la presentació del Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest any Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya

Ramon Tremosa i Josep Lluís Santamaría, president i director del Circuit respectivament, en una imatge d'arxiu Foto: Miquel Rovira Fotografia

"L'administració dona suport total al projecte i així se li ha transmès al president de la Fórmula 1"

Presentació del Gran Premi de Fórmula 1, amb la presència del director del Circuit, Josep Lluís Santamaría Foto: Albert Segura

"Som l'únic circuit en el món que acull quatre proves mundials"

El Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acollirà aquest diumenge una nova edició del Gran Premi de Fórmula 1, trenta anys després de la primera, l'any 1991. Serà amb 1.000 persones a la grada principal, però només el diumenge i després d'un acord d'última hora amb el Procicat, que ha autoritzat l'entrada de públic per la caiguda de l'estat d'alarma. Pel que fa a l'altre gran esdeveniment al Circuit, la MotoGP, encara està per decidir, però de moment els organitzadors estan venent entrades per veure la carrera des de diferents zones del circuit.Moltes són les incògnites que rodegen al Circuit de cara al futur més immediat. La principal, evidentment, la viabilitat econòmica del projecte, que ha quedat molt danyada pels efectes de la pandèmia, però també per les presumptes irregularitats en la gestió del Circuit o per la relació amb l'administració pública. Altres reptes que afectaran l'esdevenir del Circuit són la sostenibilitat de les competicions de motor o l'interès del públic per tornar als circuits. Josep Lluís Santamaría (Barcelona, 1965), director general del Circuit de Barcelona-Catalunya des del juliol de l'any passat, explica en una conversa ambcom ha sobreviscut el Circuit a la pandèmia i quin és el futur d'un dels projectes esportius més ambiciosos a nivell de país.- Nosaltres vam preparar un protocol de mesures d'accés al públic a la tribuna. Vam descartar des del principi la resta de zones -de gespa i sense seients- perquè les tribunes eren l'únic lloc on podríem assegurar que la gent estaria controlada, amb cadascú assegut en la plaça assignada. Aquest protocol contemplava el 50% de l'aforament, ocupant només les tribunes, però les condicions i les restriccions que hi havia per la pandèmia van tombar-lo. Llavors, vam començar a treballar en un nou protocol ajustat a la realitat i basat en la normativa d'instal·lacions esportives a l'aire lliure, que parla d'un 50% de capacitat amb un màxim de 1.000 persones.Aquest nou protocol va ser acceptat pel Procicat i aprofitant la caiguda de l'estat d'alarma podrem tenir públic el diumenge, el dia de la carrera. Tenint en compte que ja se'ns havia comunicat que no podíem tenir públic i que ja havíem retornat els diners de les entrades comprades, hem fet un sorteig entre els socis abonats al Circuit que s'hagin inscrit confirmant que poden assistir diumenge al Gran Premi. Hem hagut de quedar-nos només amb els abonats de Catalunya, perquè tenim socis d'altres territoris de l'Estat o de la resta del món que, per restriccions en els viatges, tampoc poden assistir al Circuit aquest cap de setmana.- Estem preparant-ho tot per rebre els 1.000 espectadors a la zona baixa de la tribuna principal, just davant de la graella de sortida. Esprem que tothom faci cas de les normes que hem establert, que són distància i mascareta obligatòria durant tota la prova. No es pot menjar ni fumar ni beure en els seients, però hem habilitat una zona darrere de la tribuna en la qual hi haurà restauració. També hi haurà una zona de pícnic amb les restriccions que marca la normativa, és a dir, mantenint els grups reduïts i amb la neteja immediata i constant de les taules cada cop que surt un grup i n'entra un altre.- Bé, el dia 9, amb la caiguda de l'estat d'alarma, s'obre una nova etapa i nosaltres treballarem un nou protocol amb vistes d'adaptar-nos a la regulació prevista en aquell moment. Som optimistes i pensem que si el ritme de vacunació continua avançant de la manera que ho està fent i les xifres de la pandèmia continuen evolucionant favorablement, hem de crear un protocol de màxims i en un escenari de normalitat. Però encara queda un mes i tot això es decidirà en funció de la situació que hi hagi dues setmanes abans del Gran Premi.- Sí, nosaltres treballem amb set zones del Circuit on podem acollir aficionats amb seguretat. Tenim establert el pla d'entrada, amb les senyalitzacions adequades perquè el públic només entri per les portes més properes al seu seient i evitar el moviment entre les diferents zones. És aplicar i millorar un protocol que ja tenim preparat des de fa temps. L'entrada de 1.000 persones aquest diumenge ens servirà d'experiència per acollir més públic i per corregir els problemes que es puguin generar.- Tornar a veure gent al circuit gaudint d'aquest espectacle, encara que només siguin aquestes 1.000 persones, serà molt emocionant. Durant l'any passat totes les proves es van fer a porta tancada. Només vam acollir els entrenaments de pretemporada de la Fórmula 1 a principis d'any i després ja no vam tenir més aficionats. És molt trist estar en una graella en què tens els cotxes i les motos i mirar al voltant i no veure-hi ningú. Però crec que anem pel bon camí i que això és l'inici del retorn dels espectadors del Circuit. Esperem que no triguin massa a poder venir.- No hi ha ingressos, però això només és una part petita respecte de les despeses que hi ha. Hem d'acabar de veure on acabem amb les negociacions pel pagament del cànon i pels contractes que signem en un futur. De moment, són uns resultats negatius, però que s'aniran adaptant en funció d'aquestes negociacions.Hi haurà una reducció substancial. Aquests dos anys hem perdut la presència del públic que ve de fora de Catalunya, que a més era una part molt important per a la restauració i l'hostaleria del país. Però seguim pensant que la situació canvia el dia 9 i que serà l'inici de la recuperació. Estem segurs que la gent té moltes ganes de moure's i de veure un espectacle en directe des del Circuit.- Tornarem a ser-hi, però serà un procés lent. Tot i ser un esdeveniment a porta tancada, per un cap de setmana de Gran Premi poden treballar més de 2.000 persones, entre integrants dels equips, personal de l'organització i membres de seguretat. Passeges pel Circuit i només veus gent treballant i grues muntant les estructures necessàries. A més, hem insistit en la contractació d'empreses catalanes.Tot i els inconvenients, també hem de tenir en compte que durant aquest cap de setmana els mitjans de comunicació de tot el món que segueixen la competició també donaran informació de Catalunya i de Barcelona. No són uns ingressos directes al Circuit, però s'acaben convertint en un benefici per al territori. El fet de comptar amb pilots espanyols en totes les categories també genera una repercussió molt gran.- Bé, els hem mantingut fins ara. Durant trenta anys hem estat capaços d'organitzar el Gran Premi de forma ininterrompuda, per què no fer-ho trenta anys més? Hem de continuar i n'estem confiats perquè l'administració ens transmet el suport necessari. Som l'únic circuit que compta amb quatre campionats del món i unes proves molt importants com són la Fórmula 1, MotoGP, el mundial de Superbikes i el campionat de Rally Cross. Acollir aquestes proves té un cost, però després té un retorn molt gran en tot el territori.- No. Fins i tot proves que l'any passat no es van poder fer perquè les competicions van quedar suspeses, aquest any han tornat al Circuit. Mirant el calendari, totes les proves internacionals que hi havia programades l'any passat tornen a ser-hi i algunes ja les hem pogut celebrar sense públic, però amb total normalitat. A més, recuperem dues proves emblemàtiques del Circuit com són les 24 hores tant de cotxes com de motos. Continuem pressionant també per si l'any que ve podem afegir encara més proves en el calendari.- Els comptes de 2019 van ser aprovats i els del 2020 estan formulats, i encara pendents de passar per la junta d'accionistes del Circuit. Però els comptes estan aprovats. Pel que fa a les subvencions, és cert que des d'alguna administració han anat disminuint. La Generalitat ha seguit fent la mateixa aportació que estava pactada i pressupostada per l'any 2020 i és cert que l'Ajuntament l'ha anat disminuint al llarg dels anys. Però nosaltres mirem cap al futur. Hem de començar a treballar amb l'equip de l'Ajuntament per donar la importància que té el Circuit per Barcelona. No oblidem que el Circuit de Catalunya porta el nom de Barcelona. És un mirall cap a l'estranger. Ensenyem Barcelona als altres països del món.- Sí, des de bon principi. Té molt clar que el Circuit és una prioritat. Ha estat en tots els actes que li hem demanat i ha assistit a totes les reunions que hem mantingut amb els promotors. De fet, encara que es trobi en un Govern en funcions, està present també en totes les trobades per organitzar l'esdeveniment d'aquest cap de setmana.- La relació és molt bona. El fet que a la presentació del Gran Premi celebrada fa dues setmanes hagi vingut el primer tinent d'alcalde -Jaume Collboni- demostra la predisposició que té l'Ajuntament a col·laborar amb el Circuit i amb la imatge de Barcelona.- No. Per premsa sempre circulen informacions. Es parlava d'un nou circuit a Morata de Tajuña (Madrid). Perquè tingui una bona recepció el més fàcil és dir que es farà un Gran Premi de Fórmula 1 o de motos. Això és vendre la imatge, però encara no tenen un paper que s'hagi firmat o fet públic. Si en algun moment aquest circuit fos una realitat, nosaltres avalarem l'experiència de més de trenta anys organitzant grans premis.- Bé, això fa molts anys que passa i tothom pot veure quines en són les conseqüències: trenta-una edicions de continuïtat del Gran Premi al Circuit. Davant les propostes d'altres circuits seguim avalant la nostra experiència.- No. Cap dubte. L'administració dona un suport total al projecte i així se li ha transmès al president de la Fórmula 1 des de la primera reunió que vam mantenir.- És el que s'està buscant i és en el que estem treballant. Aquest any venim d'una pròrroga en el contracte deguda a les circumstàncies que hi havia per la pandèmia. Ara, intentarem aquest contracte plurianual.- El prestigi del Circuit segueix sent molt important. Som l'únic circuit en el món que acull quatre proves mundials, a més, organitzades per un sol club, que és el RACC. I que a més organitza també el Ral·li de Catalunya. Com a prestigi, tenir la possibilitat d'organitzar tots aquests esdeveniments és una molt bona carta de presentació.- Vam ser el primer circuit que va assolir l'ISO 14.001 -una norma que verifica el compromís de les empreses amb el medi ambient- l'any 2008. Tenim diferents segells que verifiquen el nostre compromís i seguim treballant per obtenir l'ISO 20.121, que ens permetria ser considerats com un esdeveniment sostenible. El cap de setmana passat vam tenir una auditoria prèvia i aquest cap de setmana tindrem els auditors comprovant com hem organitzat l'esdeveniment de forma sostenible i esperem tenir la llum verda i rebre aquesta certificació com més aviat millor, i si és possible, aquest cap de setmana mateix.- Sí. És per motius de seguretat. Hi ha hagut un treball important de projecte i de disseny. Les obres van començar i acabar en 15 dies, la fita que teníem. Acabar el 30 de gener per començar l'1 de febrer amb el treball a la pista, i així ho vam fer. Tots els actors implicats van treballar-hi amb molt d'esforç per complir aquests terminis. Veurem si funciona i si hi ha avançaments en aquesta zona. En les proves que hem fet, hi ha amplada suficient i hem reduït el risc de col·lisió. Creiem que donarà una mica més d'espectacle.- Caldria definir el que és avorrit. Si preguntes a algú del públic pot ser que et digui que és avorrit perquè no hi ha accidents. Però segueix sent competició. Nosaltres, des del punt de vista de la seguretat sempre volem carreres tranquil·les. Ara, que hi hagi situacions al límit i avançaments sempre és bonic. Però buscar el divertiment amb accidents i col·lisions és una cosa que nosaltres no podem compartir perquè prioritzem la seguretat.Hi ha altres esports on hi ha més moviment? Doncs sí. Les motos es mouen més, hi ha més avançaments. És un element més petit i més maniobrable, però l'espectacle que té un cotxe és veure-ho en directe. La televisió ens dona molta informació, però ens treu la sensació de veure-ho en directe. En aquest sentit, faig una crida a la gent a què vingui al Circuit i sàpiga que és viure-ho en directe.- Crec que afecta en totes les competicions esportives. La gent vol immediatesa i informació al detall. Passa també en el futbol. Estàs assegut al camp i veus l'ambient general, però si estàs a casa voldràs veure informació, repeticions... Però la sensació està en com vibra la gent. Quan passa el seu pilot o cotxe favorit, la gent crida, s'aixeca dels seus seients... Des del punt de vista del director de carrera, sí que és cert que quan les carreres són més tranquil·les, millor. Passa la cursa i ja està. Però també treballem amb equips perfectament preparats per qualsevol problema que pugui sorgir en la pista.- És per un tema de seguretat. La velocitat d'entrada a l'última corba i les distàncies que hi ha en l'últim sector del circuit impedeixen fer-ho d'una altra manera. Fa temps ja ens van explicar que calia que els cotxes entressin amb menys velocitat a la recta principal. En motos, per exemple, tenim un traçat final diferent perquè és el que homologuen les federacions. Els vehicles van evolucionant molt en els trenta anys que portem organitzant grans premis i ens anem adaptant als canvis.- Durant el cap de setmana no està previst. Si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten, la celebració serà el 10 de setembre, coincidint amb el dia exacte dels trenta anys. Aquest cap de setmana estem centrats a fer que tot surti bé. Ha estat una setmana molt complicada, que completa la feina que portem fent des que es va acabar la carrera de 2020. Aquest cop hem tingut només nou mesos entre les dues carreres, però l'experiència de tot l'equip fa que el que és molt difícil acabi sent molt fàcil.

