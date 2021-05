La justícia obliga a col·locar la bandera espanyola al balcó principal de l'ajuntament de Vic

La bandera espanyola oneja des del balcó principal l'ajuntament de Vic des d'aquest dilluns al matí. Una interlocutòria del jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona del passat dimarts 27 d'abril obliga a col·locar-la en aquest espai perquè és un lloc "destacat i d'honor". Tal com ha pogut saber, l'incompliment d'aquesta resolució, que va donar cinc dies naturals per posar-la, comportarien un delicte de desobediència greu amb la inhabilitació de l'alcaldessa Anna Erra, així com multes personals.De fet, la història es repeteix. El passat 19 de maig de 2018 , ja es va haver de col·locar la bandera espanyola a l'edifici de l'ajuntament. Es va posar en un lloc on pràcticament no es veu: al balcó de dalt, el de la Torre del Rellotge. Una altra sentència judicial del jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona també obligava l'alcaldessa a penjar la rojigualda després d'una denúncia presentada fa sis anys pel Sindicat Manos Limpias. Segons la resolució, la bandera havia d'estar en un lloc d'honor, preferent i visible i en què no s'afectés el patrimoni arquitectònic d'un bé cultural d'interès local (BCIL).I precisament, el balcó de baix de l'ajuntament és un BCIL. Per tant, l'Ajuntament ha interposat recursos i està en marxa un procés judicial perquè s'accepti aquest criteri i que amb la bandera espanyola de la Torre del Rellotge n'hi hagi prou. De moment, però, hi ha dues rojigualdes a l'edifici.

