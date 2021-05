L'EMA estudia la vacunació amb Pfizer dels menors de 12 a 15 anys

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha iniciat aquest dilluns l'avaluació de la sol·licitud de les farmacèutiques Pfizer i BioNTech per incloure els menors d'entre 12 i 15 en la vacunació amb el seu fàrmac contra el coronavirus. Anunciarà el resultat de l'estudi al juny, preveu.L'organisme ha explicat que el comitè de medicaments d'ús humà durà a terme una "avaluació accelerada de les dades presentades per l'empresa", incloent-hi les dades d'un "gran assaig clínic en adolescents" amb 2.260 persones que va demostrar que la vacuna tenia una efectivitat del 100% en aquest grup d'edat.El fàrmac està autoritzat a la Unió Europea des del desembre per a persones més grans de 16 anys, i ara l'EMA decidirà si els criteris de seguretat i eficàcia es mantenen per al nou rang d'edat.Pfizer també ha començat anàlisis clíniques de la vacuna en nens de sis mesos a 11 anys, amb 144 nens dividits en grups d'entre sis mesos i 2 anys, 2 i 5 anys i entre 5 i 11 anys. Moderna va iniciar assajos clínics de la seva vacuna en menors de 12 anys al març, i ja havia començat la investigació en adolescents de 12 a 17 anys al desembre.

