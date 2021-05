«El estafador», de Guillem Sánchez

Títol: El estafador

Autor: Guillem Sánchez

Editorial: Península

Pàgines: 232

ISBN: 978-84-9942-975-5

Any de publicació: març 2021

Gènere: assaig Compra'l aquí Casa del Libro Més llibres Totes les recomanacions

El 2017, en David inicia una relació amb una noia de Barcelona a qui al cap d'uns dies acaba estafant vuit-cents euros amb la promesa d'un viatge junts. En David, com es feia anomenar, és un tipus carismàtic, amb encant, seductor, que diu que té bons contactes i que es fa passar per sergent de Salvament Marítim. La denúncia per aquest petit frau acaba destapant un cas sense precedents: el d'un professional de l'engany que ha anat acumulant més de cinquanta denúncies i un total aproximat de tres milions d'euros estafats per tota la geografia espanyola.Seguint la trajectòria vital d'aquest estafador,construeix una obra que ens summergeix en una Espanya de "pelotazos" urbanístics, màquines escurabutxaques, adoració per l'èxit i obsessió per les aparences a les xarxes socials. Un viatge al dolor real de les estafes sentimentals i un intent d'aprofundir en un personatge tant pertorbador com fascinant.