Norwegian tancarà el seu «hub» a Barcelona de vols de llarg radi

L'aerolínia Norwegian ha anunciat la intenció d'iniciar en els pròxims dies un procediment d'acomiadament col·lectiu de 1.191 persones a l'Estat, equivalent al 85% del total dels tripulants amb què compta en l'actualitat.D'aquests, 607 són de la base de l'aeroport del Prat, la gran majoria -tres quarts parts- de la base de llarg radi. Segons el sindicat USO, aquest procediment es traduirà en el cessament definitiu de l'activitat de llarg radi a Barcelona i de les tripulacions a la base del Prat per als vols de curt radi. Fins a l'any passat, l'aerolínia va tenir el seu hub de llarg radi al sud d'Europa a l'aeroport del Prat.La companyia també suprimirà les bases de Gran Canària i Tenerife Sud i mantindrà les de Màlaga i Alacant, tot i que només amb un sol avió aquest any. Les negociacions amb els sindicats començaran aquest dimarts i s'allargaran un mes.Fonts de Norwegian confirmen que és conseqüència del cessament de les operacions de llarga distància i el redimensionament de les seves operacions. A principis d'any, ja van comunicar que els trajectes superarien amb una cinquantena d'avions de passadís únic i ampliar fins a uns 70 aparells a partir de l'any que ve.L'aerolínia travessa per una complicada situació financera que s'ha agreujat amb la pandèmia i que l'ha dut a replegar la seva activitat a Noruega i a reduir la seva flota. L'empresa va tancar l'any, 2019, abans de la pandèmia, amb una flota de 156 avions, dels quals 37 eren de llarga distància (Boeing 787 Dreamliner) i 119 de curts distància o de passadís únic.De cara al 2022 i partint de l'escenari que Norwegian tindrà tres avions a Alacant i dos més a Màlaga, la companyia calcula que podria necessitar 215 efectius, entre pilots i tripulants de cabina.