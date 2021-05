El PSC veu Aragonès «cada dia més debilitat»

El PSC ha demanat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que comenci la ronda de consultes "més enllà de si hi ha acord o no". Tot plegat, després que Borràs hagi dit a l'ACN que no farà una ronda de consultes fins que tingui la certesa que Pere Aragonès té possibilitats de ser investit.La portaveu socialista Alícia Romero ha dit que "no és de rebut que Borràs estigui esperant si [Aragonès] té els suports". I ha mantingut que el seu partit vol que Salvador Illa pugui sotmetre's a una sessió d'investidura, ja que "no està garantit que ningú tingui els 68 diputats necessaris". D'altra banda, creu que ERC i Aragonès "han perdut tota la credibilitat" en les negociacions amb Junts i "cada dia està més debilitat".Ha criticat que "un dia es parli d'ultimàtum, l'endemà es digui que ara arriben a un acord" perquè resulta "un espectacle". Per això ha tornat a insistir que si no poden tenir un executiu amb Junts "perquè les divergències són evidents, mirin cap a l'altre costat" o optin per un executiu "de majoria progressista" i "presidit per Salvador Illa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor