és la plataforma que segueix liderant el mercat espanyol (i mundial) per sobre d'Amazon Prime, Disney+ i HBO. La companyia presenta un bon grapat d'estrenes diverses de sèries, pel·lícules i documentals. Des de superherois en retirada, fins a noves denúncies contra el racisme o la nova de Netflix ha preparat un bon llistat d'estrenes per l'últim mes de la primavera, entre les quals destaquen estrenes de noves temporades de sèries com

1. The Sons of Sam: A Descent Into Darkness (5 de maig)

2. Jupiter's Legacy (7 de maig)

3. Monster (7 de maig)

4. Oxygen (12 de maig)

5. The Woman in the Window (14 de maig)

6. Halston (14 de maig)

7. Love, Death + Robots, Volumen 2 (14 de maig)

8. ¿Quién mató a Sara? - Temporada 2 (19 de maig)

9. Army of the Dead (21 de maig)

10. El vecino - Temporada 2 (21 de maig)

11. Master of None presents: Moments in Love (23 de maig)

12. Lucifer - Temporada 5 (28 de maig)

13. The Kominsky Method (22 d'abril)

El famós cas del Fill d'en Sam es va convertir en una obsessió de per vida per al periodista Maury Terry, qui es va convèncer que els assassinats estaven vinculats a un culte satànic. La sèrie aborda en diferents capítols tota la investigació, com es van produir les morts i quins van ser els responsables de la monstruositat.La sèrie segueix la història dels primers superherois del món, que van rebre els seus poders allà per la dècada de 1930. Després de dedicar gairebé un segle a protegir la humanitat, ara aquesta primera generació ha de passar el testimoni als seus fills perquè continuïn amb el seu llegat. Però les tensions van en augment quan els joves, ansiosos per demostrar la seva vàlua, no aconsegueixen estar a l'altura ni de la llegendària reputació pública dels seus progenitors ni tampoc dels exigents estàndards personals d'aquests.Un dels films que hauria d'haver vist la llum fa mesos (i es va produir el 2018), que segueixen el rastre de diverses pel·lícules i sèries que denuncien el racisme profund dels Estats Units. "Monstre", és el que l'advocat de l'acusació crida contra el jove de 17 anys Steve Harmon, un brillant estudiant de Harlem i aspirant a director de cinema. Acusat d'assassinat per un crim que ell assegura no haver comès, la pel·lícula se centra en la complexa batalla legal que determinarà si passa la resta de la seva vida a la presó.Una dona desperta en una unitat criogènica mèdica. No recorda qui és ni com ha acabat tancada en una caixa no més gran que un taüt. Mentre es queda sense oxigen, ha de reconstruir els seus records per a escapar d'aquest malson. Protagonitzada per(coneguda pel seu paper a), promet ser una de les grans pel·lícules de Netflix d'aquesta primavera. ​La Dra. Anna Fox, que pateix d'agorafòbia, passa els seus dies tancada a casa de Nova York, bevent vi mentre veu velles pel·lícules i espia als seus veïns. Un dia, mentre mira per la finestra, veu alguna cosa que succeeix davant de casa, a la llar dels Russell, una família a la qual tot el barri pren per exemplar... Adaptació de la novel·la AJ Finn i protagonitzada pels oscaritzats Amy Adams, Julianne Moore i Gary Oldman. ​Miniserie inspirada en el famós dissenyador de moda i socialité nord-americà Roy Halston Frowick (interpretat per Ewan McGregor), més conegut com Halston, icona de la moda que va ajudar a definir l'estil dels anys 70. La sèrie narra com va convertir el seu nom inventat en un empori mundial sinònim de luxe, sexe, estatus i fama, definint literalment la seva època, el Nova York dels anys 70 i 80.Gegants despullats, dimonis nadalencs i robots embogits... Netflix presenta la segona temporada de la sèrie antològica de curts amb històries independents presentada pels creadors, productors i directors. La primera temporada va ser un èxit immens, amb el premi Emmy a la seva esquena. ​En unes poques setmanes es va convertir en una de les sèries més vistes de la plataforma. Netflix ja tenia preparada la seva segona temporada, que reprèn exactament el punt exacte on ho deixa la primera col·lecció de capítols. Tot i que no ha tingut una gran recepció a la crítica, a nivell popular és un èxit rotund, de les produccions mexicanes més vistes de la història de la plataforma.amb una desgavellada pel·lícula que abasta zombis, violència i disbauxa. Un grup de mercenaris decideix dur a terme el major atracament que mai s'hagi realitzat a la ciutat de Las Vegas just després que es produeixi una epidèmia de morts vivents. Per a això hauran de endinsar-se en una zona de quarantena, amb els riscos que això comporta.Tornen les aventures del pitjor superheroi del planeta i a sobre espanyol. En la segona temporada, Javier (Quim Gutiérrez), Lola (), JR (i Julia () coneixeran un personatge molt especial: un misteriós funcionari (), que es presenta al veïnat per trobar a l'autèntic Guardià. Mentrestant, Madrid es postula com a candidata als Jocs Olímpics i l'alcaldessa () farà tot el possible per guanyar-los, fins i tot utilitzar a un actor famós () per fer veure que és Tità i aprofitar la seva estirada comercial. ​Les dues primeres temporades de'comptaven les penúries romàntiques, familiars i professionals del novaiorquès Dev (Aziz Ansari). L'episodi Acció de Gràcies de la 2a temporada aprofundia en el personatge de Denise (Lena Waithe), la seva amiga de tota la vida. Denise torna ara com a mestra de cerimònies en aquesta tercera temporada. Els cinc nous episodis mostren els alts i baixos en les vides de Denise i la seva parella Alicia (Naomi Ackie). Els moments romàntics més intensos es barregen amb pèrdues personals i qüestions existencials sobre l'amor i la vida.La sèrie se centra en Llucifer () qui, avorrit i infeliç com el Senyor de l'Infern, dimiteix del seu tron i abandona el seu regne per traslladar-se a la ciutat de Los Angeles i obrir un luxós piano-bar anomenat Lux. Un cop allà ajudarà a la policia a castigar els més perillosos criminals de la ciutat. La cinquena temporada tancarà per sempre la sèrie, que ha tingut múltiples cancel·lacions però va remuntar el vol gràcies a Netflix i va recuperar la seva popularitat. ​Tercera temporada de l'estimada sèrie sobre la vellesa de dos amics: un actor caigut en desgràcia a la seva carrera i el seu agent. Aborda el final de la vida, des d'una perspectiva de comèdia però plena de moments pessimistes i reflexius. El co-protagonisme d