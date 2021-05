«Des de quin on?», de Víctor Sunyol

Títol: Des de quin on?

Autor: Víctor Sunyol

Editorial: Pagès editors

Pàgines: 232

ISBN: 978-84-1303-119-4

Any de publicació: 2019

Gènere: poesia

és una antologia de poemes publicats entre el 1976 i el 2017. La tria l'ha fet el mateix, pensant-la com el relat d'un camí que l'ha dut fins on ara creu ser. Tal com ell mateix explica, no hi ha inclòs els textos pensats amb l'obra d'artistes visuals o músics ni tampoc res dels llibres en prosa, narrativa o assaig.En aquesta antologia, els textos s'ordenen cronològicament, seguint gairebé el mateix ordre en què van ser publicats. Pel que fa al títol, es refereix al lloc des d'on el lector llegeix el llibre, perquè l'autor l'escriu des d'un lloc i en canvi es llegeix des d'un altre. Per tant, si el lector vol ser conseqüent, cal que es pregunti, Des de quin on? ho està llegint.El llibre compta amb il·lustracions de Josep Ricart Rial.