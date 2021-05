Agricultura recomana no plantar una espècie que propaga un bacteri mortal a altres plantes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya recomana a la ciutadania no plantar l'espècie Polygala myrtifolia, una planta amb una flor de color púrpura que pertany al gènere Polygala i que és nativa de Sud-àfrica. Aquesta espècie és font del bacteri Xylella fastidiosa, que provoca greus danys en diverses plantes cultivades, ornamentals i silvestres i que, en última instància, els pot arribar a causar la mort.Es tracta d'una recomanació que té per objectiu evitar la introducció i la propagació del Xylella fastidiosa, ja que pot arribar a fer molt mal en cultius com l'olivera, l'ametller, la vinya o els cítrics, entre altres. Per aquest motiu, recomana no plantar-la en espais públics i àrees verdes dels municipis, tot i no estar prohibit per normativa.Catalunya és un territori que està lliure del bacteri Xylella fastidiosa, però se'n pot trobar en algunes comunitats autònomes properes, com ara el País Valencià o les Illes Balears, així com en altres estats membres (França i Itàlia).Si es detecta la presència d'aquest bacteri en un territori, s'han d'efectuar dràstiques mesures d'eradicació, d'acord amb la normativa comunitària, concretament el Reglament (UE) 2020/2021 de 14 d'agost, produint greus perjudicis econòmics per als agricultors i els productors de material vegetal. Actualment no existeix cap tractament efectiu un cop es detecta en qualsevol de les plantes hostes a les que infecta.La millor estratègia per evitar la introducció de la Xylella fastidiosa és la prevenció. Per això, és imprescindible que, a la que es tingui qualsevol sospita de la seva presència, es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal del DARP a través del correu electrònic ssv.daam@gencat.cat En aquest enllaç , podeu trobar més informació sobre aquesta plaga.

