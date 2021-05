El retorn de Jordi Pujol: llibre sobre la seva situació personal i el procés català

Jordi Pujol torna a primera fila. O, si més no, a les llibreries. Ho farà el 2 de juny amb un volum titulat Entre el dolor i l'esperança (Proa), elaborat a través d'una entrevista del periodista Vicenç Villatoro. Segons ha fet públic aquest dilluns l'editorial, es tracta d'un llibre en què l'expresident, de 90 anys i apartat de la vida pública des de la confessió dels diners a l'estranger, reflexiona sobre el procés català i també sobre la seva situació personal. Pujol, com tota la seva família, està pendent del judici a l'Audiència Nacional set anys després de la confessió, que va generar un fort terratrèmol. El terratrèmol per la "deixa" de l'avi Florenci arribava amb Oriol Pujol ja imputat pel cas de les ITV i portaria problemes judicials en cascada a la resta de fills. El jutge havia començat a investigar la família abans, el 2012, arran de la denúncia de l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Vuit anys ha durat la instrucció. De la Mata va haver de demanar una pròrroga el 2019 per acabar de recollir tota la documentació i proves necessàries per deixar el cas a punt per al judici. Per casualitat o no, l'Audiència Nacional va comunicar el tancament de la instrucció contraprogramant l'escàndol dels negocis foscos de Joan Carles I.En tot cas, i a l'espera dels escrits d'acusació, el jutge proposa jutjar Jordi Pujol, Marta Ferrusola, els set fills del matrimoni i una vintena més de persones per quatre delictes: organització criminal, blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental. Amb 90 anys, l'expresident manté el silenci tot i l'advertència que va deixar anar al Parlament el setembre de 2014: "Si vas segant la branca d'un arbre, al final cau tota la branca i tots els nius que hi ha. Després cauran tots! I haurà estat responsabilitat de tots els que han practicat aquest tipus de política!" El judici es preveu de cara a la tardor.

